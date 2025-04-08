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  4. Назван клуб с особыми правами на подписание де Брюйне. Трансфер к легендам
Англия
08 апреля 2025, 18:18 |
506
0

Назван клуб с особыми правами на подписание де Брюйне. Трансфер к легендам

Звездный бельгиец может перебраться в «Интер Майами»

08 апреля 2025, 18:18 |
506
0
Назван клуб с особыми правами на подписание де Брюйне. Трансфер к легендам
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

«Интер Майами» интересуется бельгийским полузащитником «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне, сообщает The Athletic.

По информации источника, 33-летний футболист, который объявил о том, что покинет английский гранд по завершению текущего сезона, находится в списке «цаплей» на приоритетное подписание игрока из иностранного чемпионата. Американский клуб имеет право первее остальных клубов чемпионата начать переговоры с Кевином.

В «Интер Майами» играют многие звездные экс-игроки «Барселоны»: Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба, Серхио Бускетс.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола сказал, сыграет ли де Брюйне на Клубном ЧМ.

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Кевин де Брюйне Лионель Месси Луис Суарес Жорди Альба Серхио Бускетс Манчестер Сити Интер Майами трансферы трансферы АПЛ Major League Soccer (MLS)
Даниил Кирияка Источник: The Athletic
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