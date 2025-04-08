Назван клуб с особыми правами на подписание де Брюйне. Трансфер к легендам

«Интер Майами» интересуется бельгийским полузащитником «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне, сообщает The Athletic.

По информации источника, 33-летний футболист, который объявил о том, что покинет английский гранд по завершению текущего сезона, находится в списке «цаплей» на приоритетное подписание игрока из иностранного чемпионата. Американский клуб имеет право первее остальных клубов чемпионата начать переговоры с Кевином.

В «Интер Майами» играют многие звездные экс-игроки «Барселоны»: Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба, Серхио Бускетс.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола сказал, сыграет ли де Брюйне на Клубном ЧМ.