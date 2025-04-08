Проблема с контрактом. Гвардиола сказал, сыграет ли де Брюйне на Клубном ЧМ

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола не знает, сможет ли Кевин де Брюйне сыграть на Клубном чемпионате мира, который завершится после того, как истечет контракт бельгийского хавбека.

В пятницу де Брюйне объявил об уходе из команды по итогам сезона.

«Я не знаю, сыграет ли Кевин на Клубном чемпионате мира. Это хороший вопрос. Ему нужно решить, потому что есть ситуация с контрактами игроков. Клуб должен узнать мнение де Брюйне и что у него будет с новой командой к старту Клубного ЧМ».

«Получается, у него контракт до конца июня, но турнир идет до середины июля», – сказал Гвардиола.

33-летний хавбек в составе команды выиграл шесть титулов АПЛ, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный ЧМ, два Кубка Англии, пять Кубков лиги и два Суперкубка Англии.