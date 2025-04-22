Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Вы не поверите как сейчас выглядит Давид Луис
Другие новости
22 апреля 2025, 23:09 | Обновлено 22 апреля 2025, 23:10
379
0

ФОТО. Вы не поверите как сейчас выглядит Давид Луис

Вы не узнаете Давида Луиса

22 апреля 2025, 23:09 | Обновлено 22 апреля 2025, 23:10
379
0
ФОТО. Вы не поверите как сейчас выглядит Давид Луис
Instagram. Давид Луис

Бывший защитник «Челси» и «Арсенала» Давид Луис кардинально изменил внешний вид — он остриг свои фирменные кудри.

Сейчас 37-летний бразилец играет за «Форталезу», и его новое фото с короткой причёской после матча с «Палмейрасом» стало вирусным.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Болельщики были удивлены переменами: «Конец эпохи», «Это правда?», «Он постарел».

Ранее Луис шутил, что подстрижётся, только если станет тренером: «С такой причёской меня никто не будет уважать».

Ещё в 2015 году он рассказывал о технологии пересадки клеток со бедра на голову и называл это будущим в борьбе с облысением.

По теме:
ВИДЕО. Козловский в шестой раз станет отцом. Ему родит президент Руха
ВИДЕО. Вместо игры в футбол. Вот чем нынче занимается Поль Погба
ФОТО. Секси-менеджер. Самая красивая футболистка мира в роли тренера
фото Давид Луис lifestyle чемпионат Бразилии по футболу Челси Арсенал Лондон Форталеза
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уменьшили ценник. Шахтер определился, за сколько продаст Судакова
Футбол | 22 апреля 2025, 19:05 14
Уменьшили ценник. Шахтер определился, за сколько продаст Судакова
Уменьшили ценник. Шахтер определился, за сколько продаст Судакова

«Горняки» теперь готовы продать футболиста за 30-35 миллионов евро

ВИДЕО. Обмен уколами. На гол Бернарду Силвы ответил Маркус Рэшфорд
Футбол | 22 апреля 2025, 22:46 0
ВИДЕО. Обмен уколами. На гол Бернарду Силвы ответил Маркус Рэшфорд
ВИДЕО. Обмен уколами. На гол Бернарду Силвы ответил Маркус Рэшфорд

Ман Сити и Астон Вилла обменялись забитыми голами в первом тайме матча АПЛ

Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
Футбол | 22.04.2025, 15:08
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Футбол | 22.04.2025, 08:55
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
Снукер | 22.04.2025, 11:55
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
21.04.2025, 04:09 11
Футбол
Остапенко наказала Соболенко и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Штутгарте
Остапенко наказала Соболенко и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Штутгарте
21.04.2025, 15:36 17
Теннис
ВИДЕО. Игрок Барселоны, женатый на украинке, красиво отметил ДР
ВИДЕО. Игрок Барселоны, женатый на украинке, красиво отметил ДР
21.04.2025, 05:10
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Руане
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Руане
21.04.2025, 07:51 1
Теннис
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
20.04.2025, 18:37 35
Теннис
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
21.04.2025, 01:00 1
Футбол
Виктор Дьекереш выбрал топ-клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Виктор Дьекереш выбрал топ-клуб, за который будет играть в следующем сезоне
21.04.2025, 04:59 4
Футбол
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
21.04.2025, 22:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем