ФОТО. Вы не поверите как сейчас выглядит Давид Луис

Бывший защитник «Челси» и «Арсенала» Давид Луис кардинально изменил внешний вид — он остриг свои фирменные кудри.

Сейчас 37-летний бразилец играет за «Форталезу», и его новое фото с короткой причёской после матча с «Палмейрасом» стало вирусным.

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Болельщики были удивлены переменами: «Конец эпохи», «Это правда?», «Он постарел».

Ранее Луис шутил, что подстрижётся, только если станет тренером: «С такой причёской меня никто не будет уважать».

Ещё в 2015 году он рассказывал о технологии пересадки клеток со бедра на голову и называл это будущим в борьбе с облысением.