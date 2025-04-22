ФОТО. Вы не поверите как сейчас выглядит Давид Луис
Вы не узнаете Давида Луиса
Бывший защитник «Челси» и «Арсенала» Давид Луис кардинально изменил внешний вид — он остриг свои фирменные кудри.
Сейчас 37-летний бразилец играет за «Форталезу», и его новое фото с короткой причёской после матча с «Палмейрасом» стало вирусным.
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Болельщики были удивлены переменами: «Конец эпохи», «Это правда?», «Он постарел».
Ранее Луис шутил, что подстрижётся, только если станет тренером: «С такой причёской меня никто не будет уважать».
Ещё в 2015 году он рассказывал о технологии пересадки клеток со бедра на голову и называл это будущим в борьбе с облысением.
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