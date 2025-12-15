Мейреллиш побил рекорд Кевина Келси в УПЛ

Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 17:18 |
18-летний бразилец стал самым молодым дуплетистом-легионером «Шахтера» в УПЛ

ФК Шахтер. Лука Мейреллиш (слева)

Лука Мейреллиш стал самым молодым дуплетистом-легионером «Шахтера» в чемпионатах Украины. Свой премьерный дубль в УПЛ в матче с «Эпицентром» бразильский форвард сделал в 18 лет 274 дня. Прежний клубный рекорд, принадлежавший венесуэльцу Кевину Келси, Лука Мейреллиш превзошел на 177 дней.

К слову, среди всех легионеров из дальнего зарубежья в более юном возрасте забивал два мяча за игру в украинских чемпионатах только нигериец Эммануэль Окодува.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые дуплетисты-легионеры из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины

Возраст

Игрок

Страна

Клуб

Дата

Соперник

Счет

18 лет 238 дней

Эммануэль ОКОДУВА

Нигерия

Арсенал

17.07.2002

Волынь

8:1 (д)

18 лет 274 дня

ЛУКА МЕЙРЕЛЛИШ

Бразилия

Шахтер

14.12.2025

Эпицентр

5:0 (д)

19 лет 86 дней

Кевин КЕЛСИ

Венесуэла

Шахтер

21.10.2023

ЛНЗ

3:0 (д)

19 лет 191 день

ТЕТЕ

Бразилия

Шахтер

25.08.2019

Мариуполь

5:1 (д)

19 лет 212 дней

КАУАН ЭЛИАС

Бразилия

Шахтер

26.10.2025

Кудровка

4:0 (д)

19 лет 251 день

Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ

Иран

Заря

07.03.2021

Львов

4:0 (д)

19 лет 319 дней

ДУГЛАС КОСТА

Бразилия

Шахтер

30.07.2010

Арсенал

3:1 (г)

19 лет 334 дня

НЕВЕРТОН

Бразилия

Шахтер

03.05.2025

Черноморец

3:0 (г)
