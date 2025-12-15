Мейреллиш побил рекорд Кевина Келси в УПЛ
18-летний бразилец стал самым молодым дуплетистом-легионером «Шахтера» в УПЛ
Лука Мейреллиш стал самым молодым дуплетистом-легионером «Шахтера» в чемпионатах Украины. Свой премьерный дубль в УПЛ в матче с «Эпицентром» бразильский форвард сделал в 18 лет 274 дня. Прежний клубный рекорд, принадлежавший венесуэльцу Кевину Келси, Лука Мейреллиш превзошел на 177 дней.
К слову, среди всех легионеров из дальнего зарубежья в более юном возрасте забивал два мяча за игру в украинских чемпионатах только нигериец Эммануэль Окодува.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые дуплетисты-легионеры из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Страна
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 238 дней
|
Эммануэль ОКОДУВА
|
Нигерия
|
Арсенал
|
17.07.2002
|
Волынь
|
8:1 (д)
|
18 лет 274 дня
|
ЛУКА МЕЙРЕЛЛИШ
|
Бразилия
|
Шахтер
|
14.12.2025
|
Эпицентр
|
5:0 (д)
|
19 лет 86 дней
|
Кевин КЕЛСИ
|
Венесуэла
|
Шахтер
|
21.10.2023
|
ЛНЗ
|
3:0 (д)
|
19 лет 191 день
|
ТЕТЕ
|
Бразилия
|
Шахтер
|
25.08.2019
|
Мариуполь
|
5:1 (д)
|
19 лет 212 дней
|
КАУАН ЭЛИАС
|
Бразилия
|
Шахтер
|
26.10.2025
|
Кудровка
|
4:0 (д)
|
19 лет 251 день
|
Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ
|
Иран
|
Заря
|
07.03.2021
|
Львов
|
4:0 (д)
|
19 лет 319 дней
|
ДУГЛАС КОСТА
|
Бразилия
|
Шахтер
|
30.07.2010
|
Арсенал
|
3:1 (г)
|
19 лет 334 дня
|
НЕВЕРТОН
|
Бразилия
|
Шахтер
|
03.05.2025
|
Черноморец
|
3:0 (г)
