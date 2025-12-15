Мейреллиш побил рекорд Кевина Келси в УПЛ

Лука Мейреллиш стал самым молодым дуплетистом-легионером «Шахтера» в чемпионатах Украины. Свой премьерный дубль в УПЛ в матче с «Эпицентром» бразильский форвард сделал в 18 лет 274 дня. Прежний клубный рекорд, принадлежавший венесуэльцу Кевину Келси, Лука Мейреллиш превзошел на 177 дней.

К слову, среди всех легионеров из дальнего зарубежья в более юном возрасте забивал два мяча за игру в украинских чемпионатах только нигериец Эммануэль Окодува.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые дуплетисты-легионеры из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины