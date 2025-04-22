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  4. Борнмут обновил свой рекорд. Кто еще может это сделать в этом сезоне АПЛ?
Англия
22 апреля 2025, 16:40 |
308
0

Борнмут обновил свой рекорд. Кто еще может это сделать в этом сезоне АПЛ?

Две лондонские команды могут превзойти собственное достижение в АПЛ

22 апреля 2025, 16:40 |
308
0
Борнмут обновил свой рекорд. Кто еще может это сделать в этом сезоне АПЛ?
Getty Images/Global Images Ukraine

Борнмут стал первой командой в сезоне 2024/25, смогшей обновить свой клубный рекорд по количеству набранных очков в одном сезоне АПЛ.

В матче против «Кристал Пелас», «Борнмут» набрал свое 49-е очко в текущей кампании.

Кроме «Борнмута», анализируя реально свой рекорд еще могут обновить две команды.

Два лондонских клуба, «Кристал Пелас» и «Фулхэм», находятся всего в пяти очках от повторения собственных достижений.

Учитывая, что до окончания сезона осталось пять туров, шансы обеих команд выглядят реальными.

Теоретически, шансы на побиение собственного рекорда по количеству набранных очков в сезоне имеют еще «Брентфорд» и «Брайтон», но для того, чтобы это осуществить, нужно каждой из этих команд победить во всех пяти оставшихся матчах.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут статистика Кристал Пэлас Фулхэм
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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