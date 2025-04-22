Лидс и Бернли досрочно вышли в АПЛ. Реакция болельщиков
В Чемпионшипе осталось сыграть два тура
В понедельник, 21 апреля, в Чемпионшипе прошли матчи 44-го тура. «Лидс» со счетом 6:0 разгромил «Сток Сити». Поединок «Бернли» – «Шеффилд Юнайтед» закончился победой хозяев со счетом 2:1.
«Лидс» и «Бернли» набрали по 94 очка и стали недосягаемы для соперников. Обладатель третьей путевки в АПЛ определится по результатам плей-офф.
Huzaifa Shafqat: Упорный труд и страсть наконец-то окупились для этих команд.
Out Box Liverpool: Поздравляю, но увидимся в Чемпионшипе через год.
Welly: Я надеюсь, что владельцы собираются инвестировать и покупать хороших игроков, иначе вы вернетесь в Чемпионшип в следующем сезоне.
Faisal Huntul BA: Заслуженно. Не могу дождаться, чтобы снова увидеть «Лидс» среди элиты!
STIDKTF18: Я фанат Сандерленда – поздравляю всех, кто связан с Лидсом, с возвращением в премьер-лигу. Болельщики заслуживают этого, и будет приятно видеть, как «Лидс» снова играет в футбол высшего дивизиона, надеемся, что мы присоединимся, поздравляем, приятного вечера, фанаты «Лидса».
Dr Maheya: Вам, ребята, нужно покупать качественных игроков, эта череда взлетов и падений должна закончиться.
Zico: Мы все знаем, что по крайней мере один из них вернется в низшую лигу в следующем сезоне.
WE ARE PREMIER LEAGUE!!! pic.twitter.com/iyGtdHe8nI— Leeds United (@LUFC) April 21, 2025
WE ARE BACK! 🤩 pic.twitter.com/RayO23ctGE— Burnley FC (P) (@BurnleyOfficial) April 21, 2025
Leeds and Burnley have earned their places in the Premier League next season 👏— Premier League (@premierleague) April 22, 2025
Read all about how they both secured automatic promotion from the Championship
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