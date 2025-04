Лидс и Бернли досрочно вышли в АПЛ. Реакция болельщиков

В понедельник, 21 апреля, в Чемпионшипе прошли матчи 44-го тура. «Лидс» со счетом 6:0 разгромил «Сток Сити». Поединок «Бернли» – «Шеффилд Юнайтед» закончился победой хозяев со счетом 2:1.

«Лидс» и «Бернли» набрали по 94 очка и стали недосягаемы для соперников. Обладатель третьей путевки в АПЛ определится по результатам плей-офф.

Huzaifa Shafqat: Упорный труд и страсть наконец-то окупились для этих команд.

Out Box Liverpool: Поздравляю, но увидимся в Чемпионшипе через год.

Welly: Я надеюсь, что владельцы собираются инвестировать и покупать хороших игроков, иначе вы вернетесь в Чемпионшип в следующем сезоне.

Faisal Huntul BA: Заслуженно. Не могу дождаться, чтобы снова увидеть «Лидс» среди элиты!

STIDKTF18: Я фанат Сандерленда – поздравляю всех, кто связан с Лидсом, с возвращением в премьер-лигу. Болельщики заслуживают этого, и будет приятно видеть, как «Лидс» снова играет в футбол высшего дивизиона, надеемся, что мы присоединимся, поздравляем, приятного вечера, фанаты «Лидса».

Dr Maheya: Вам, ребята, нужно покупать качественных игроков, эта череда взлетов и падений должна закончиться.

Zico: Мы все знаем, что по крайней мере один из них вернется в низшую лигу в следующем сезоне.

