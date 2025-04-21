Два клуба Чемпионшипа досрочно вышли в АПЛ. Все из-за победы Бернли
«Лидс» и «Бернли» возвращаются в элиту Англии
20 апреля в матче 44-го тура Чемпионшипа встречались «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед».
Для досрочного выхода в АПЛ «Бернли» нужно было победить прямого конкурента, поэтому команда начала матч очень агрессивно.
На 28-й минуте Джош Браунгилл вывел хозяев поля вперед. Через девять минут «Шеффилд» восстановил равновесие, но уже за минуту до свистка на перерыв Браунгилл снова вывел «Бернли» вперед.
Весь второй тайм хозяева сдерживали соперника, чтобы сохранить минимальное преимущество – и это им удалось.
В итоге – 2:1, и после одного сезона в Чемпионшипе «Бернли» возвращается в АПЛ. Также в элитном дивизионе будет играть «Лидс», который лидирует в чемпионате.
Чемпионшип. 44-й тур. 20 апреля
Бернли – Шеффилд Юнайтед – 2:1
Голы: Браунгилл, 28, 44 (пенальти), – Кэннон, 37
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лидс
|44
|27
|13
|4
|89 - 29
|94
|2
|Бёрнли
|44
|26
|16
|2
|61 - 15
|94
|3
|Шеффилд Юнайтед
|44
|27
|7
|10
|60 - 35
|86
|4
|Сандерленд
|44
|21
|13
|10
|58 - 41
|76
|5
|Бристоль Сити
|44
|17
|16
|11
|57 - 49
|67
|6
|Ковентри Сити
|44
|19
|9
|16
|62 - 57
|66
|7
|Мидлсбро
|44
|18
|9
|17
|64 - 54
|63
|8
|Миллуолл
|44
|17
|12
|15
|45 - 46
|63
|9
|Блэкберн
|44
|18
|8
|18
|50 - 46
|62
|10
|Вест Бромвич
|44
|14
|18
|12
|52 - 44
|60
|11
|Суонси
|44
|17
|9
|18
|48 - 52
|60
|12
|Уотфорд
|44
|16
|8
|20
|51 - 58
|56
|13
|Шеффилд Уэнсдей
|44
|15
|11
|18
|58 - 67
|56
|14
|Норвич
|44
|13
|14
|17
|67 - 66
|53
|15
|КПР
|44
|13
|14
|17
|52 - 58
|53
|16
|Портсмут
|44
|14
|10
|20
|56 - 69
|52
|17
|Сток Сити
|44
|12
|14
|18
|45 - 60
|50
|18
|Престон Норт Энд
|44
|10
|19
|15
|45 - 55
|49
|19
|Оксфорд Юнайтед
|44
|12
|13
|19
|44 - 62
|49
|20
|Халл Сити
|44
|12
|12
|20
|43 - 52
|48
|21
|Дерби Каунти
|44
|12
|10
|22
|47 - 56
|46
|22
|Лутон Таун
|44
|12
|10
|22
|41 - 64
|46
|23
|Кардифф Сити
|44
|9
|16
|19
|46 - 69
|43
|24
|Плимут
|44
|10
|13
|21
|48 - 85
|43
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