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Испания
21 апреля 2025, 20:56 | Обновлено 21 апреля 2025, 21:15
395
0

Сыграет ли Цыганков? Назван стартовый состав Жироны на матч с Бетисом

Украинец выйдет в основном составе на матч 32-го тура Ла Лиги

21 апреля 2025, 20:56 | Обновлено 21 апреля 2025, 21:15
395
0
Сыграет ли Цыганков? Назван стартовый состав Жироны на матч с Бетисом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

21 апреля в 22:00 состоится матч 32-го тура Ла Лиги.

«Жирона» будет принимать «Бетис» на домашнем стадионе «Монтиливи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский вингер Виктор Цыганков выйдет в основном составе хозяев поля.

Жирона занимает 16-е место с 34 очками после 31 матча.

Сыграет ли Цыганков. Назван стартовый состав Жироны на матч с Бетисом

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Жирона Бетис чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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