Сыграет ли Цыганков? Назван стартовый состав Жироны на матч с Бетисом
Украинец выйдет в основном составе на матч 32-го тура Ла Лиги
21 апреля в 22:00 состоится матч 32-го тура Ла Лиги.
«Жирона» будет принимать «Бетис» на домашнем стадионе «Монтиливи».
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Украинский вингер Виктор Цыганков выйдет в основном составе хозяев поля.
Жирона занимает 16-е место с 34 очками после 31 матча.
Сыграет ли Цыганков. Назван стартовый состав Жироны на матч с Бетисом
𝗟𝗜𝗡𝗘-𝗨𝗣 ❤️🤍#GironaRealBetis pic.twitter.com/e5dfGrLcPo— Girona FC (@GironaFC_Engl) April 21, 2025
🚨 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒! 🚨— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) April 21, 2025
This is our starting XI for #GironaRealBetis! 💚🤍#DíaDeBetis pic.twitter.com/4vTeU0811w
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