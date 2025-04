Сыграет ли Цыганков? Назван стартовый состав Жироны на матч с Бетисом

21 апреля в 22:00 состоится матч 32-го тура Ла Лиги.

«Жирона» будет принимать «Бетис» на домашнем стадионе «Монтиливи».

Украинский вингер Виктор Цыганков выйдет в основном составе хозяев поля.

Жирона занимает 16-е место с 34 очками после 31 матча.

