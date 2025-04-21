21 апреля на «Монтиливи» пройдет матч 32-го тура Примеры, в котором Жирона встретится с Бетисом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Жирона

Команда, к сожалению, в итоге не смогла окончательно удивить. Безусловно, она была открытием прошлого сезона, когда долго лидировала в Ла Лиге, и в итоге закончили в тройке - больше набирали только безусловные гранды, Реал с Барселоной. Но, как и говорили многие, это был классический прыжок выше головы. Потеряв прошлым летом многих лидеров, в том числе и главного бомбардира того чемпионата, Довбика, уже мало что получается.

Неудачи в 2024/2025 крайне болезненны. Столько боролись за право сыграть в Лиге чемпионов, чтобы дебют обернулся семью поражениями в 8 турах. Вылет из кубка был практически анекдотичным: УД Логроньес, что играет на полулюбительском уровне, не проиграли в основное время. А серию пенальти выиграл защитник, что взял перчатки из-за травмы голкипера. Более-менее неплохие результаты у Цыганкова и компании были в Примере. Но и там с середины января в основном проигрывали всем подряд. В том числе, 1:2, Осасуне в прошлом туре.

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Бетис

Клуб из Севильи всегда был достаточно амбициозным - тем более что рядом был тот еще раздражитель в виде успешного соседа. При Пеллегрини наконец-то получалось и самим демонстрировать успехи, вплоть до победы в кубке Испании. Правда, казалось, что постепенно позиции утрачивались. Так, в прошлом сезоне только спад Вильярреала позволил все же занять последнее в еврокубковой квоте, 7-е место.

Не все получалось и в новой темпораде. Но постепенно получилось прибавить, и не только в Лиге конференций. Там получилось парой побед в декабре выбраться в плей-офф, а там уже испанцы выбили последовательно Гент, Виторию Гимараэш и, в четвертьфинале, Ягеллонию. В Примере тоже навязали борьбу за пятое место. С прямым соперником, Вильярреалом, в прошлом туре закончили крайне неудачно, проиграв дома 1:2.

Статистика личных встреч

Жирона взяла в прошлом сезоне 4 очка из 6 возможных. Да и в этом в Севилье.

Прогноз

Букмекерские конторы не ставят крест на хозяевах. Но не видно признаков, что их спад позади. Ставим на то, что гости такого соперника обыграют, но с форой 0 (коэффициент - 1,79).

Прогноз Sport.ua Жирона Бетис Фора Бетиса (0) 1.79 Сделать ставку

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