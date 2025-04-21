Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Жирона
21.04.2025 22:00 - : -
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 апреля 2025, 01:17 | Обновлено 21 апреля 2025, 01:18
5
0

Жирона – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 21 апреля в 22:00 по Киеву

21 апреля 2025, 01:17 | Обновлено 21 апреля 2025, 01:18
5
0
Жирона – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

21 апреля на «Монтиливи» пройдет матч 32-го тура Примеры, в котором Жирона встретится с Бетисом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Жирона

Команда, к сожалению, в итоге не смогла окончательно удивить. Безусловно, она была открытием прошлого сезона, когда долго лидировала в Ла Лиге, и в итоге закончили в тройке - больше набирали только безусловные гранды, Реал с Барселоной. Но, как и говорили многие, это был классический прыжок выше головы. Потеряв прошлым летом многих лидеров, в том числе и главного бомбардира того чемпионата, Довбика, уже мало что получается.

Неудачи в 2024/2025 крайне болезненны. Столько боролись за право сыграть в Лиге чемпионов, чтобы дебют обернулся семью поражениями в 8 турах. Вылет из кубка был практически анекдотичным: УД Логроньес, что играет на полулюбительском уровне, не проиграли в основное время. А серию пенальти выиграл защитник, что взял перчатки из-за травмы голкипера. Более-менее неплохие результаты у Цыганкова и компании были в Примере. Но и там с середины января в основном проигрывали всем подряд. В том числе, 1:2, Осасуне в прошлом туре.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Бетис

Клуб из Севильи всегда был достаточно амбициозным - тем более что рядом был тот еще раздражитель в виде успешного соседа. При Пеллегрини наконец-то получалось и самим демонстрировать успехи, вплоть до победы в кубке Испании. Правда, казалось, что постепенно позиции утрачивались. Так, в прошлом сезоне только спад Вильярреала позволил все же занять последнее в еврокубковой квоте, 7-е место.

Не все получалось и в новой темпораде. Но постепенно получилось прибавить, и не только в Лиге конференций. Там получилось парой побед в декабре выбраться в плей-офф, а там уже испанцы выбили последовательно Гент, Виторию Гимараэш и, в четвертьфинале, Ягеллонию. В Примере тоже навязали борьбу за пятое место. С прямым соперником, Вильярреалом, в прошлом туре закончили крайне неудачно, проиграв дома 1:2.

Статистика личных встреч

Жирона взяла в прошлом сезоне 4 очка из 6 возможных. Да и в этом в Севилье.

Прогноз

Букмекерские конторы не ставят крест на хозяевах. Но не видно признаков, что их спад позади. Ставим на то, что гости такого соперника обыграют, но с форой 0 (коэффициент - 1,79).

Прогноз Sport.ua
Жирона
21 апреля 2025 -
22:00
Бетис
Фора Бетиса (0) 1.79 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Парма – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ВИДЕО. Как Вальверде суперголом принес победу Реалу
Спасительный супергол Вальверде! Реал вырвал победу у Атлетика Бильбао
Жирона Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Виктор Цыганков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тоттенхэм – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 21 апреля 2025, 01:03 0
Тоттенхэм – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 21 апреля в 22:00 по Киеву

Минус Свентек и Гауфф. Известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Штутгарте
Теннис | 20 апреля 2025, 07:21 0
Минус Свентек и Гауфф. Известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Штутгарте
Минус Свентек и Гауфф. Известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Штутгарте

1/2 финала: Арина Соболенко – Жасмин Паолини, Екатерина Александрова – Алена Остапенко

Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
Футбол | 20.04.2025, 12:07
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
Второй тайм оказался лучше первого. Верес победил Черноморец
Футбол | 20.04.2025, 19:58
Второй тайм оказался лучше первого. Верес победил Черноморец
Второй тайм оказался лучше первого. Верес победил Черноморец
Элина Свитолина – Ольга Данилович. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Руане
Теннис | 20.04.2025, 16:15
Элина Свитолина – Ольга Данилович. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Руане
Элина Свитолина – Ольга Данилович. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Руане
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
20.04.2025, 18:37 31
Теннис
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
19.04.2025, 20:08 444
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Они договорились. Джейк Пол подерется с экс-чемпионом мира
ОФИЦИАЛЬНО. Они договорились. Джейк Пол подерется с экс-чемпионом мира
19.04.2025, 04:21 1
Бокс
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
20.04.2025, 08:49
Снукер
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
20.04.2025, 06:23 31
Футбол
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
19.04.2025, 20:58 31
Футбол
Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге
Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге
19.04.2025, 22:45
Футбол
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
19.04.2025, 00:41 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем