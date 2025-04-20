Испания20 апреля 2025, 20:37 | Обновлено 20 апреля 2025, 20:38
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Жирона – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 апреля в 22:00 поединок 32-го тура Ла Лиги
20 апреля 2025, 20:37 | Обновлено 20 апреля 2025, 20:38
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В понедельник, 21 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Бетис».
Игра пройдет на стадионе «Монтильиви», который находится в Жироне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона – БетисСмотреть трансляцию
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