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Чемпионат Испании
Жирона
21.04.2025 22:00 - : -
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
20 апреля 2025, 20:37 | Обновлено 20 апреля 2025, 20:38
32
0

Жирона – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 апреля в 22:00 поединок 32-го тура Ла Лиги

20 апреля 2025, 20:37 | Обновлено 20 апреля 2025, 20:38
32
0
Жирона – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 21 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Бетис».

Игра пройдет на стадионе «Монтильиви», который находится в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Бетис
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Бетис Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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