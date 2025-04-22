Жирона – Бетис – 1:3. Под угрозой вылета. Видео голов и обзор матча

В понедельник, 21 апреля, состоялся заключительный матч 32-го тура Ла лиги, в котором сошлись Жирона и Бетис.

С первых минут в стартовом составе хозяев вышел украинец Виктор Цыганков, для которого этот матч стал 21-м в этом сезоне Ла лиги.

В первом тайме "Жирона" пропустила три мяча. За Бетис забили Джонни, Антони и Иско.

Ответили игроки «Жироны» только во втором тайме на 86-й минуте. Убил Стуани.

После матча «Жирона» располагается на 16-м месте в турнирной таблице, имея в активе 34 пункта. А вот Бетис закрепился на шестом месте, отставая на один балл от пятой ступени (51 балл).

Ла Лига. 32-й тур, 21 апреля

«Жирона» – «Бетис» – 1:3

Голы: Стуани, 86 – Джонни, 6, Антони, 39, Иско, 42

Видео голов и обзор матча

Гол Джонни. 0-1

Гол Антони. 0-2

Гол Иско. 0-3

Гол Стуани. 1-3