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Чемпионат Испании
Жирона
21.04.2025 22:00 – FT 1 : 3
Бетис
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Испания
22 апреля 2025, 01:56 | Обновлено 22 апреля 2025, 02:59
95
0

Жирона – Бетис – 1:3. Под угрозой вылета. Видео голов и обзор матча

В Испании сыграли последний матч 32-го тура

22 апреля 2025, 01:56 | Обновлено 22 апреля 2025, 02:59
95
0
Жирона – Бетис – 1:3. Под угрозой вылета. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 апреля, состоялся заключительный матч 32-го тура Ла лиги, в котором сошлись Жирона и Бетис.

С первых минут в стартовом составе хозяев вышел украинец Виктор Цыганков, для которого этот матч стал 21-м в этом сезоне Ла лиги.

В первом тайме "Жирона" пропустила три мяча. За Бетис забили Джонни, Антони и Иско.

Ответили игроки «Жироны» только во втором тайме на 86-й минуте. Убил Стуани.

После матча «Жирона» располагается на 16-м месте в турнирной таблице, имея в активе 34 пункта. А вот Бетис закрепился на шестом месте, отставая на один балл от пятой ступени (51 балл).

Ла Лига. 32-й тур, 21 апреля

«Жирона» – «Бетис» – 1:3

Голы: Стуани, 86 – Джонни, 6, Антони, 39, Иско, 42

Видео голов и обзор матча

Гол Джонни. 0-1

Гол Антони. 0-2

Гол Иско. 0-3

Гол Стуани. 1-3

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Иско (Бетис).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Бетис).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Джонни Кардозо (Бетис).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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