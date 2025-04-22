Жирона – Бетис – 1:3. Под угрозой вылета. Видео голов и обзор матча
В Испании сыграли последний матч 32-го тура
В понедельник, 21 апреля, состоялся заключительный матч 32-го тура Ла лиги, в котором сошлись Жирона и Бетис.
С первых минут в стартовом составе хозяев вышел украинец Виктор Цыганков, для которого этот матч стал 21-м в этом сезоне Ла лиги.
В первом тайме "Жирона" пропустила три мяча. За Бетис забили Джонни, Антони и Иско.
Ответили игроки «Жироны» только во втором тайме на 86-й минуте. Убил Стуани.
После матча «Жирона» располагается на 16-м месте в турнирной таблице, имея в активе 34 пункта. А вот Бетис закрепился на шестом месте, отставая на один балл от пятой ступени (51 балл).
Ла Лига. 32-й тур, 21 апреля
«Жирона» – «Бетис» – 1:3
Голы: Стуани, 86 – Джонни, 6, Антони, 39, Иско, 42
Видео голов и обзор матча
Гол Джонни. 0-1
Гол Антони. 0-2
Гол Иско. 0-3
Гол Стуани. 1-3
События матча
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