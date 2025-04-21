Крах за крахом. Жирона с Цыганковым разгромно уступила Бетису

В понедельник, 21 апреля, состоялся заключительный матч 32-го тура Ла лиги, в котором сошлись «Жирона» и «Бетис».

Местом проведения футбольного противостояния стал стадион «Монтиливи» в Жироне.

С первых минут в стартовом составе хозяев вышел украинец Виктор Цыганков, для которого этот матч стал 21-м в этом сезоне Ла лиги.

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Уже в первом тайме «Бетис» продемонстрировал высокий уровень игры и закрыл вопрос о матче. Гости за 42 минуты трижды прошили ворота хозяев, заставив фанатов хозяев чувствовать разочарование. Голами отличились Джонни, Антони и Иско.

«Жирона» наиграла лишь на гол престижа, который оформил ветеран Кристиан Стуани на 86-й минуте. Счет поединка – 1:3 в пользу «Бетиса».

В целом это поражение стало четвертым подряд для «Жироны» в Ла лиге. Также коллектив не может оформить победу в десятом матче подряд.

После матча «Жирона» располагается на 16-м месте в турнирной таблице, имея в активе 34 пункта. А вот «Бетис» закрепился на шестом месте, отставая на один балл от пятой строчки (51 балл).

Ла Лига. 32-й тур, 21 апреля

«Жирона» – «Бетис» – 0:3

Голы: Стуани, 86 – Джонни, 6, Антони, 39, Иско, 42

Фотогалерея матча: