Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Крах за крахом. Жирона с Цыганковым разгромно уступила Бетису
Чемпионат Испании
Жирона
21.04.2025 22:00 – FT 1 : 3
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 апреля 2025, 23:57 | Обновлено 22 апреля 2025, 00:10
204
4

Крах за крахом. Жирона с Цыганковым разгромно уступила Бетису

Каталонский клуб проиграл по 32-му туру Ла лиги со счетом 1:3

21 апреля 2025, 23:57 | Обновлено 22 апреля 2025, 00:10
204
4
Крах за крахом. Жирона с Цыганковым разгромно уступила Бетису
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 апреля, состоялся заключительный матч 32-го тура Ла лиги, в котором сошлись «Жирона» и «Бетис».

Местом проведения футбольного противостояния стал стадион «Монтиливи» в Жироне.

С первых минут в стартовом составе хозяев вышел украинец Виктор Цыганков, для которого этот матч стал 21-м в этом сезоне Ла лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже в первом тайме «Бетис» продемонстрировал высокий уровень игры и закрыл вопрос о матче. Гости за 42 минуты трижды прошили ворота хозяев, заставив фанатов хозяев чувствовать разочарование. Голами отличились Джонни, Антони и Иско.

«Жирона» наиграла лишь на гол престижа, который оформил ветеран Кристиан Стуани на 86-й минуте. Счет поединка – 1:3 в пользу «Бетиса».

В целом это поражение стало четвертым подряд для «Жироны» в Ла лиге. Также коллектив не может оформить победу в десятом матче подряд.

После матча «Жирона» располагается на 16-м месте в турнирной таблице, имея в активе 34 пункта. А вот «Бетис» закрепился на шестом месте, отставая на один балл от пятой строчки (51 балл).

Ла Лига. 32-й тур, 21 апреля

«Жирона» – «Бетис» – 0:3

Голы: Стуани, 86 – Джонни, 6, Антони, 39, Иско, 42

Фотогалерея матча:

По теме:
Реал Мадрид: «Это потеря исторической личности. Покойся с миром»
Сыграет ли Цыганков? Назван стартовый состав Жироны на матч с Бетисом
Байер подтвердил договоренность об уходе Алонсо в Реал. Ждет решение
Бетис Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Кристиан Стуани Антони (Матеус дос Сантос) Иско
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Его команду боялась Бавария. Умер известный немецкий тренер Мюнхена-1860
Футбол | 21 апреля 2025, 23:28 0
Его команду боялась Бавария. Умер известный немецкий тренер Мюнхена-1860
Его команду боялась Бавария. Умер известный немецкий тренер Мюнхена-1860

Вернер Лорант смог вывести команду из Третьей Бундеслиги в Лигу чемпионов

Луиш Каштру снова в Шахтере
Футбол | 21 апреля 2025, 14:25 44
Луиш Каштру снова в Шахтере
Луиш Каштру снова в Шахтере

Алексей Сливченко – о том, как Марино Пушич превратился в тень португальского экс-коуча «горняков»

Марино ПУШИЧ: «Будет тяжело защитить титул. Мы сделали все, что могли»
Футбол | 21.04.2025, 19:10
Марино ПУШИЧ: «Будет тяжело защитить титул. Мы сделали все, что могли»
Марино ПУШИЧ: «Будет тяжело защитить титул. Мы сделали все, что могли»
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
Футбол | 21.04.2025, 01:00
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
Анчелотти прокомментировал выбор вратаря на Эль-Классико в финале Кубка
Футбол | 21.04.2025, 07:55
Анчелотти прокомментировал выбор вратаря на Эль-Классико в финале Кубка
Анчелотти прокомментировал выбор вратаря на Эль-Классико в финале Кубка
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andre_lui
1-3 не розгромно, але поступилася
Ответить
0
Saar
Хто там нив , що Довбик пішов в Рому!? Так, Довбика назд в Жирону на 16 місце!🤣🤣🤣
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Серж
Да там тренер пробирочный. Заявил 5 туров назад, что будем бороться за выживание. Итог. За 5 туров набрано 1 очко и одни погромы. И реально уже около зоны вылета клуб.
Ответить
0
Mark4854590
Жирона все ближче до Сегунди. Але має втриматись
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
20.04.2025, 12:07 16
Футбол
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
20.04.2025, 18:37 35
Теннис
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
21.04.2025, 04:09 9
Футбол
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
20.04.2025, 08:31 10
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
21.04.2025, 07:47 2
Бокс
3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина
3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина
20.04.2025, 17:38 3
Футбол
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
20.04.2025, 09:26 39
Бокс
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Руане
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Руане
21.04.2025, 07:51
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем