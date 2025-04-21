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Англия
21 апреля 2025, 19:47 | Обновлено 21 апреля 2025, 20:08
662
0

Покер в первом тайме. Нидерландский футболист вошел в историю Лидса

Джоэль Пиру – автор этого выдающегося достижения

21 апреля 2025, 19:47 | Обновлено 21 апреля 2025, 20:08
662
0
Покер в первом тайме. Нидерландский футболист вошел в историю Лидса
Getty Images/Global Images Ukraine. Джоэль Пиру

21 апреля в матче 44-го тура Чемпионшипа «Лидс Юнайтед» дома разгромил «Сток Сити» со счетом 6:0.

Героем матча стал 25-летний нидерландский форвард «Лидса» Джоэль Пиру.

Пиру стал первым игроком в истории «Лидс Юнайтед», кому удалось сделать покер в первом тайме официальной игры.

Также форвард хозяев стал первым игроком «Лидса», начиная с ноября 2013 года, который забил четыре гола за клуб в матче Чемпионшипа. Предыдущее достижение принадлежало Россу Маккормаку, который сделал покер в игре против Чарльтона.

Джоэль Пиру стал единоличным лучшим бомбардиром Чемпионшипа. На его счету 19 забитых мячей.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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