Покер в первом тайме. Нидерландский футболист вошел в историю Лидса
Джоэль Пиру – автор этого выдающегося достижения
21 апреля в матче 44-го тура Чемпионшипа «Лидс Юнайтед» дома разгромил «Сток Сити» со счетом 6:0.
Героем матча стал 25-летний нидерландский форвард «Лидса» Джоэль Пиру.
Пиру стал первым игроком в истории «Лидс Юнайтед», кому удалось сделать покер в первом тайме официальной игры.
Также форвард хозяев стал первым игроком «Лидса», начиная с ноября 2013 года, который забил четыре гола за клуб в матче Чемпионшипа. Предыдущее достижение принадлежало Россу Маккормаку, который сделал покер в игре против Чарльтона.
Джоэль Пиру стал единоличным лучшим бомбардиром Чемпионшипа. На его счету 19 забитых мячей.
Four first half goals Joël, that's insane. 🤯— Squawka (@Squawka) April 21, 2025
⚽ 06'
⚽ 08'
⚽ 20'
⚽ 41'
He's the first Leeds player to score 4+ goals in a Championship game since Ross McCormack against Charlton in Nov 2013. 🎩 pic.twitter.com/HM9nWSRF0C
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