Покер в первом тайме. Нидерландский футболист вошел в историю Лидса

21 апреля в матче 44-го тура Чемпионшипа «Лидс Юнайтед» дома разгромил «Сток Сити» со счетом 6:0.

Героем матча стал 25-летний нидерландский форвард «Лидса» Джоэль Пиру.

Пиру стал первым игроком в истории «Лидс Юнайтед», кому удалось сделать покер в первом тайме официальной игры.

Также форвард хозяев стал первым игроком «Лидса», начиная с ноября 2013 года, который забил четыре гола за клуб в матче Чемпионшипа. Предыдущее достижение принадлежало Россу Маккормаку, который сделал покер в игре против Чарльтона.

Джоэль Пиру стал единоличным лучшим бомбардиром Чемпионшипа. На его счету 19 забитых мячей.

Four first half goals Joël, that's insane. 🤯



⚽ 06'

⚽ 08'

⚽ 20'

⚽ 41'



He's the first Leeds player to score 4+ goals in a Championship game since Ross McCormack against Charlton in Nov 2013. 🎩 pic.twitter.com/HM9nWSRF0C