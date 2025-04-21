Помог экс-игрок Шахтера. Лидс разгромил Сток Сити и приблизился к АПЛ
Матч завершился победой хозяев поля 6:0
В матче 44-го тура Чемпионшипа встречались «Лидс» и «Сток Сити».
Судьба победителя уже была решена в первом тайме. На 6-й минуте Джоэль Пиру открыл счет в матче с передачи экс-игрока донецкого «Шахтера» Манора Соломона.
На 8-й минуте Пиру отметился дублем, а на 20-й минуте оформил хет-трик, которым установил личный рекорд в клубе, как самый быстрый игрок с тремя забитыми мячами.
Далее для гостей события развивались еще хуже. На 26-й минуте Хуниор Фирпо установил счет 4:0, а на 41-й Пиру уже оформил покер (5:0).
Во втором тайме Манор Соломон вновь отметился результативной передачей - теперь на Уилфрида Ньйонто. В итоге 6:0.
«Лидс» уже вечером может выйти в Премьер-лигу. От этого зависит результат матча «Бернли» - «Шефилд». Последние не должны победить.
Чемпионшип. 44-й тур. 21 апреля
Лидс – Сток Сити - 6:0
Голы: Пиру, 6, 8, 20, 41, Фирпо, 26, Ньйонто, 59
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