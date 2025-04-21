Помог экс-игрок Шахтера. Лидс разгромил Сток Сити и приблизился к АПЛ

В матче 44-го тура Чемпионшипа встречались «Лидс» и «Сток Сити».

Судьба победителя уже была решена в первом тайме. На 6-й минуте Джоэль Пиру открыл счет в матче с передачи экс-игрока донецкого «Шахтера» Манора Соломона.

На 8-й минуте Пиру отметился дублем, а на 20-й минуте оформил хет-трик, которым установил личный рекорд в клубе, как самый быстрый игрок с тремя забитыми мячами.

Далее для гостей события развивались еще хуже. На 26-й минуте Хуниор Фирпо установил счет 4:0, а на 41-й Пиру уже оформил покер (5:0).

Во втором тайме Манор Соломон вновь отметился результативной передачей - теперь на Уилфрида Ньйонто. В итоге 6:0.

«Лидс» уже вечером может выйти в Премьер-лигу. От этого зависит результат матча «Бернли» - «Шефилд». Последние не должны победить.

Чемпионшип. 44-й тур. 21 апреля

Лидс – Сток Сити - 6:0

Голы: Пиру, 6, 8, 20, 41, Фирпо, 26, Ньйонто, 59