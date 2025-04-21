Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Помог экс-игрок Шахтера. Лидс разгромил Сток Сити и приблизился к АПЛ
Англия
21 апреля 2025, 19:05 | Обновлено 21 апреля 2025, 19:40
358
0

Помог экс-игрок Шахтера. Лидс разгромил Сток Сити и приблизился к АПЛ

Матч завершился победой хозяев поля 6:0

21 апреля 2025, 19:05 | Обновлено 21 апреля 2025, 19:40
358
0
Помог экс-игрок Шахтера. Лидс разгромил Сток Сити и приблизился к АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 44-го тура Чемпионшипа встречались «Лидс» и «Сток Сити».

Судьба победителя уже была решена в первом тайме. На 6-й минуте Джоэль Пиру открыл счет в матче с передачи экс-игрока донецкого «Шахтера» Манора Соломона.

На 8-й минуте Пиру отметился дублем, а на 20-й минуте оформил хет-трик, которым установил личный рекорд в клубе, как самый быстрый игрок с тремя забитыми мячами.

Далее для гостей события развивались еще хуже. На 26-й минуте Хуниор Фирпо установил счет 4:0, а на 41-й Пиру уже оформил покер (5:0).

Во втором тайме Манор Соломон вновь отметился результативной передачей - теперь на Уилфрида Ньйонто. В итоге 6:0.

«Лидс» уже вечером может выйти в Премьер-лигу. От этого зависит результат матча «Бернли» - «Шефилд». Последние не должны победить.

Чемпионшип. 44-й тур. 21 апреля

Лидс – Сток Сити - 6:0

Голы: Пиру, 6, 8, 20, 41, Фирпо, 26, Ньйонто, 59

По теме:
Покер в первом тайме. Нидерландский футболист вошел в историю Лидса
Марино ПУШИЧ: «Будет тяжело защитить титул. Мы сделали все, что могли»
Озвучены имена судей, которые будут работать на матчах 1/2 Кубка Украины
Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Манор Соломон Лидс Сток Сити Шахтер Донецк
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
Футбол | 20 апреля 2025, 22:25 2
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление

В ближайшее время мы можем увидеть Флориана Вирца и Мартина Субименди в мадридском гранде

Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
Бокс | 21 апреля 2025, 07:47 2
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»

«Железный Майк» – о смерти Формана

Поражение Шахтера, разгром от Динамо, Ворскла может остаться без тренера
Футбол | 21.04.2025, 15:26
Поражение Шахтера, разгром от Динамо, Ворскла может остаться без тренера
Поражение Шахтера, разгром от Динамо, Ворскла может остаться без тренера
Ждать новых трансферов? Скауты МЮ были замечены на Сан-Сиро
Футбол | 21.04.2025, 18:24
Ждать новых трансферов? Скауты МЮ были замечены на Сан-Сиро
Ждать новых трансферов? Скауты МЮ были замечены на Сан-Сиро
Виктор Дьекереш выбрал топ-клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Футбол | 21.04.2025, 04:59
Виктор Дьекереш выбрал топ-клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Виктор Дьекереш выбрал топ-клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Луиш Каштру снова в Шахтере
Луиш Каштру снова в Шахтере
21.04.2025, 14:25 42
Футбол
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
20.04.2025, 18:37 35
Теннис
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
20.04.2025, 01:02 8
Бокс
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
20.04.2025, 09:26 36
Бокс
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
20.04.2025, 08:49
Снукер
3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина
3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина
20.04.2025, 17:38 3
Футбол
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
21.04.2025, 04:09 7
Футбол
Экс-арбитр ФИФА объяснил, виноват ли рефери в катастрофе Шахтера в УПЛ
Экс-арбитр ФИФА объяснил, виноват ли рефери в катастрофе Шахтера в УПЛ
19.04.2025, 22:55 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем