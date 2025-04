В воскресенье, 20 апреля, было проведено дерби между клубами «Сент-Этьен» и «Лион» в 30-м туре французской Лиги 1.

Благодаря домашним трибунам минимальную победу оформил «Сент-Этьен», одолев оппонента со счетом 2:1.

Болельщики «Сент-Этьена» во время матча пытались повлиять на эмоциональное состояние соперника, припомнив вылет из 1/4 финала Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что «Лион» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью на «Олд Траффорд». Несмотря на удаление, «Лиону» в овертайме удалось сначала выйти вперед, а затем и удвоить преимущество. Однако за «дьяволы» на последних минутах наколотили три мяча и выбили из турнира «Лион» (5:4).

Героем того матча стал защитник Гарри Магуйар, гол которого выбросил из Лиги Европы французский клуб. Именно его благодарили болельщики «Сент-Этьена» на матче чемпионата.

«Спасибо Магуайр», - было написано на баннере фанатов.

ФОТО. Фаны Сент-Этьена поиздевались над Лионом после вылета из Лиги Европы

😅🇫🇷 Saint Etienne played their rivals Lyon and won 2-1 yesterday... ✅



In the crowd, some fans printed Harry Maguire shirts after the English defender scored the winning goal to knock Lyon out of the Europa League.

« Merci Maguire » 🪧 pic.twitter.com/UYk8dgrptf