ФОТО. Фаны Сент-Этьена поиздевались над Лионом после вылета из Лиги Европы
Болельщики «святых» поблагодарили Гарри Магуайра
В воскресенье, 20 апреля, было проведено дерби между клубами «Сент-Этьен» и «Лион» в 30-м туре французской Лиги 1.
Благодаря домашним трибунам минимальную победу оформил «Сент-Этьен», одолев оппонента со счетом 2:1.
Болельщики «Сент-Этьена» во время матча пытались повлиять на эмоциональное состояние соперника, припомнив вылет из 1/4 финала Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед».
Напомним, что «Лион» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью на «Олд Траффорд». Несмотря на удаление, «Лиону» в овертайме удалось сначала выйти вперед, а затем и удвоить преимущество. Однако за «дьяволы» на последних минутах наколотили три мяча и выбили из турнира «Лион» (5:4).
Героем того матча стал защитник Гарри Магуйар, гол которого выбросил из Лиги Европы французский клуб. Именно его благодарили болельщики «Сент-Этьена» на матче чемпионата.
«Спасибо Магуайр», - было написано на баннере фанатов.
ФОТО. Фаны Сент-Этьена поиздевались над Лионом после вылета из Лиги Европы
😅🇫🇷 Saint Etienne played their rivals Lyon and won 2-1 yesterday... ✅— EuroFoot (@eurofootcom) April 21, 2025
In the crowd, some fans printed Harry Maguire shirts after the English defender scored the winning goal to knock Lyon out of the Europa League.
« Merci Maguire » 🪧 pic.twitter.com/UYk8dgrptf
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