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Франция
21 апреля 2025, 20:24 | Обновлено 21 апреля 2025, 20:27
69
0

ФОТО. Фаны Сент-Этьена поиздевались над Лионом после вылета из Лиги Европы

Болельщики «святых» поблагодарили Гарри Магуайра

21 апреля 2025, 20:24 | Обновлено 21 апреля 2025, 20:27
69
0
ФОТО. Фаны Сент-Этьена поиздевались над Лионом после вылета из Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 20 апреля, было проведено дерби между клубами «Сент-Этьен» и «Лион» в 30-м туре французской Лиги 1.

Благодаря домашним трибунам минимальную победу оформил «Сент-Этьен», одолев оппонента со счетом 2:1.

Болельщики «Сент-Этьена» во время матча пытались повлиять на эмоциональное состояние соперника, припомнив вылет из 1/4 финала Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что «Лион» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью на «Олд Траффорд». Несмотря на удаление, «Лиону» в овертайме удалось сначала выйти вперед, а затем и удвоить преимущество. Однако за «дьяволы» на последних минутах наколотили три мяча и выбили из турнира «Лион» (5:4).

Героем того матча стал защитник Гарри Магуйар, гол которого выбросил из Лиги Европы французский клуб. Именно его благодарили болельщики «Сент-Этьена» на матче чемпионата.

«Спасибо Магуайр», - было написано на баннере фанатов.

ФОТО. Фаны Сент-Этьена поиздевались над Лионом после вылета из Лиги Европы

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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