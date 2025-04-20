Хорошее начало. Сынчук стал игроком матча в MLS
Украинский вингер провел первый матч со стартового состава
В воскресенье, 20 апреля, состоялся матч 9-го тура МЛС между «Монреаля» и «Орландо Сити».
Встречу принимал Сапуто Стэдиум в Монреале.
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Матч завершился со счетом 0:0.
Лучшим игроком матча был признан украинский вингер «Монреаля» Геннадий Синчук. 18-летний футболист впервые вышел в стартовом составе, результативными действиями не отличился.
Ранее сообщалось о том, что воспитанник «Металлиста» впервые выйдет в основе за «Монреаль» в чемпионате MLS.
Hennadii Synchuk est votre Étoile du match @airtransat ce soir ⭐️— CF Montréal (@cfmontreal) April 20, 2025
Your Air Transat Star of the Game tonight: Hennadii Synchuk 👏#CFMTL pic.twitter.com/gQH6pA6Wzw
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