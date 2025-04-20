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  4. Хорошее начало. Сынчук стал игроком матча в MLS
Major League Soccer
20 апреля 2025, 20:11 |
306
1

Хорошее начало. Сынчук стал игроком матча в MLS

Украинский вингер провел первый матч со стартового состава

20 апреля 2025, 20:11 |
306
1
Хорошее начало. Сынчук стал игроком матча в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

В воскресенье, 20 апреля, состоялся матч 9-го тура МЛС между «Монреаля» и «Орландо Сити».

Встречу принимал Сапуто Стэдиум в Монреале.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч завершился со счетом 0:0.

Лучшим игроком матча был признан украинский вингер «Монреаля» Геннадий Синчук. 18-летний футболист впервые вышел в стартовом составе, результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что воспитанник «Металлиста» впервые выйдет в основе за «Монреаль» в чемпионате MLS.

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Геннадий Синчук Клуб де Фут Монреаль Орландо Сити Major League Soccer (MLS) лучший игрок
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Tarae
Молодець!!! Вітання!!!
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