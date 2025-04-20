Major League Soccer20 апреля 2025, 02:22 | Обновлено 20 апреля 2025, 02:29
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Воспитанник Металлиста впервые выйдет в основе за Монреаль в чемпионате MLS
На прошлой неделе Геннадий Синчук дебютировал за команду
20 апреля 2025, 02:22 | Обновлено 20 апреля 2025, 02:29
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20 апреля в чемпионате MLS «Монреаль» встретится с «Орландо Сити».
Матч начнется в 02:30 по киевскому времени.
18-летний украинский форвард Геннадий Синчук впервые выйдет на поле в стартовом составе.
«Монреаль» в Восточной конференции занимает последнюю строчку после 8-ми сыгранных матчей.
Ранее стало известно о дебюте украинского форварда за «Монреаль».
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