Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Воспитанник Металлиста впервые выйдет в основе за Монреаль в чемпионате MLS
Major League Soccer
20 апреля 2025, 02:22 | Обновлено 20 апреля 2025, 02:29
8
0

Воспитанник Металлиста впервые выйдет в основе за Монреаль в чемпионате MLS

На прошлой неделе Геннадий Синчук дебютировал за команду

20 апреля 2025, 02:22 | Обновлено 20 апреля 2025, 02:29
8
0
Воспитанник Металлиста впервые выйдет в основе за Монреаль в чемпионате MLS
ФК Металлист. Геннадий Синчук

20 апреля в чемпионате MLS «Монреаль» встретится с «Орландо Сити».

Матч начнется в 02:30 по киевскому времени.

18-летний украинский форвард Геннадий Синчук впервые выйдет на поле в стартовом составе.

«Монреаль» в Восточной конференции занимает последнюю строчку после 8-ми сыгранных матчей.

Ранее стало известно о дебюте украинского форварда за «Монреаль».

По теме:
Месси заговорил о возвращении в Барселону. Почему выбрал Интер Майами?
Назван главный фаворит на подписание Де Брюйне
Опять за старое. Суарес пытался укусить одноклубника во время матча
Major League Soccer (MLS) дебют Клуб де Фут Монреаль Геннадий Синчук Орландо Сити
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол на 90+8-й. Барселона и Сельта устроили пасхальный триллер в Ла Лиге
Футбол | 19 апреля 2025, 19:24 22
Гол на 90+8-й. Барселона и Сельта устроили пасхальный триллер в Ла Лиге
Гол на 90+8-й. Барселона и Сельта устроили пасхальный триллер в Ла Лиге

Каталонцы победили со счетом 4:3

Руководство Ворсклы определилось с будущим Максимова во главе клуба
Футбол | 19 апреля 2025, 13:11 2
Руководство Ворсклы определилось с будущим Максимова во главе клуба
Руководство Ворсклы определилось с будущим Максимова во главе клуба

Вице-президент Олег Лисак рассказал о разговоре с наставником

Владислав ЛУПАШКО: «Молодец, что забил, но его ждет серойзный разговор»
Футбол | 20.04.2025, 01:40
Владислав ЛУПАШКО: «Молодец, что забил, но его ждет серойзный разговор»
Владислав ЛУПАШКО: «Молодец, что забил, но его ждет серойзный разговор»
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
Футбол | 19.04.2025, 20:58
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
В команде Усика назвали следующего соперника Дюбуа. Это не Александр
Бокс | 19.04.2025, 09:04
В команде Усика назвали следующего соперника Дюбуа. Это не Александр
В команде Усика назвали следующего соперника Дюбуа. Это не Александр
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
18.04.2025, 08:30 3
Футбол
План активирован. Реал готовит 4 топовых трансфера после вылета от Арсенала
План активирован. Реал готовит 4 топовых трансфера после вылета от Арсенала
18.04.2025, 07:50 2
Футбол
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
19.04.2025, 00:41 1
Бокс
Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ
Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ
18.04.2025, 06:50
Хоккей
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
18.04.2025, 02:52 1
Бокс
Лионель МЕССИ: «Гвардиола из другого мира. Он навредил футболу»
Лионель МЕССИ: «Гвардиола из другого мира. Он навредил футболу»
18.04.2025, 15:59 4
Футбол
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
18.04.2025, 19:24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем