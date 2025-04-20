Украина. Премьер лига20 апреля 2025, 14:21 |
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Кривбасс – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
20 апреля проходит матч 25-го тура чемпионата Украины
20 апреля 2025, 14:21 |
183
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В субботу, 20 апреля, проходит матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Кривбасс» и «Заря».
Команды встретились на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживает матч арбитр Игорь Пасхал из Херсона.
Украинская Премьер-лига. 25-й тур, 20 апреля
Кривбасс - Заря – 1:0 (1-й тайм)
Гол: Романчук, 33
Удаление: Башич, 39
ГОЛ, 1:0! Александр Романчук, 39 мин.
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