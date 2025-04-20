Кривбасс – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 20 апреля, проходит матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Кривбасс» и «Заря».

Команды встретились на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

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Обслуживает матч арбитр Игорь Пасхал из Херсона.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур, 20 апреля

Кривбасс - Заря – 1:0 (1-й тайм)

Гол: Романчук, 33

Удаление: Башич, 39

ГОЛ, 1:0! Александр Романчук, 39 мин.