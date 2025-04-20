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Премьер-лига
Кривбасс
20.04.2025 13:00 – FT 3 : 0
Заря
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Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 15:01 | Обновлено 20 апреля 2025, 15:47
1102
7

Угрожающая стабильность. Заря в меньшинстве получила разгром и от Кривбасса

Команда Бартуловича уже не впервые становится жертвой раннего удаления своего игрока

20 апреля 2025, 15:01 | Обновлено 20 апреля 2025, 15:47
1102
7
Угрожающая стабильность. Заря в меньшинстве получила разгром и от Кривбасса
УПЛ

На Пасху по понятным причинам как-то не до футбола, однако украинскую Премьер-лигу на завершение розыгрыша очередного сезона просто не остановить. Двадцать пятый тур по календарю, а значит командам пора определяться, в каком контексте они будут проводить решающий и заключительный месяц текущей кампании.

Криворожский «Кривбасс» стремится зацепиться за место в еврокубках, но и его конкуренты в лице житомирского «Полесья» и львовских «Карпат» стремятся к тому же. И до поры до времени у команды Юрия Вернидуба был весомый козырь в рукаве – перенесенный тайм против донецкого «Шахтера», но посреди этой недели «красно-белые» его упустили (1:2). У них будет еще один шанс, но уже при других обстоятельствах – перенесенный матч, но уже полноценный, против «Левого Берега», однако тогда контекст может быть совсем другим. Особенно, если бы «Кривбасс» в эти выходные на своем поле уступил бы луганской «Заре» – одному из своих непосредственных преследователей.

Немало вопросов накопилось к команде Младена Бартуловича во время последних матчей в ее исполнении. А после этого их количество исключительно будет увеличиваться. Потому что гости никоим образом в первом тайме не показали себя с лучшей стороны в плане атаки, а взамен наделали ошибок в обороне. И если сначала «Кривбасс» не мог поверить в собственную удачу и терял момент за моментом, то в конце концов таки открыл счет.

Забила команда Вернидуба на 33 минуте, когда навес со штрафного с правого фланга от Илича пришелся точно на голову Романчуку в центре чужих владений. И если пропущенный мяч – это полбеды для гостей до перерыва, то удаление Башича на 39 минуте – это уже выглядело как приговор для «Зари». Вопросов по прямой красной карточке за фол против Сосы у границы правого фланга штрафной не возникало, хотя и для этого пришлось привлекать VAR и менять начальную желтую на верный цвет. И это еще Кузык не торопился свои голевые моменты реализовывать!

О таких матчах действительно уместно говорить: «Это же было уже!», потому что сценарий второго тайма – чисто копия недавнего противостояния «Зари» против «Колоса». Там тоже команда Бартуловича побежала сразу к чужим воротам, создала отличную возможность забить, но воспользоваться ею не смогла. А потом получила еще дополнительных мячей в свои ворота, на чем все и разошлись.

На этот раз промахнулись Горбач и Антюх, причем последний – вообще непонятным образом, потому что добивать отскок от вратаря после парированного удара партнера надо было за пару метров до пустых ворот у левой стойки. «Кривбасс» подобным расточительством не занимался. Там все было как раз наоборот: фланговая атака – гол, фланговая атака – гол. И еще однажды такую комбинацию повторили хозяева.

Вот только совершенно вне нашего внимания прошло решение главного арбитра отменить гол Ндомбази на 83 минуте с передачи Кузика с левого края чужих владений, который формально должен был стать третьим для хозяев в этой игре, но его место впоследствии занял мяч Твердохлиба с подачи Задераки, тогда как до этого Микитишин отмечался с навеса Вакулко с противоположной стороны поля. Все летело на дальнюю, а значит просто разыгрывалось большинство.

Следующий матч криворожский «Кривбасс» проведет в гостях у черкасского ЛНЗ, а луганская «Заря» проведет домашнюю игру против киевского «Левого Берега».

Наши оценки:

«Кривбасс» (замены): Ндомбази – 6,5, Лунев – 6,0, Задерака – 6,5, Мулык – б/о, Каменский – б/о.

«Заря» (замены): Антюх – 6,0, Слесарь – 6,0, Кирюханцев – 6,0, Маткевич – б/о.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Кривбасс» – «Заря» – 3:0

Голы: Романчук, 33, Микитишин, 66, Твердохлеб, 86

Предупреждение: Дибанго, 64, Вакулко, 89, Мулик, 90+3 – Мичин, 32, Тронтель, 64, Дрышлюк, 70, Джордан, 89

Удаление: Башич, 39 (грубый фол)

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго (Задерака, 77), Романчук, Понедельник, Юрчец – Вакулко, Илич (Лунев, 75) – Микитишин (Ндомбази, 75), Твердохлеб (Каменский, 87), Д. Кузык – Соса (Мулик, 87).

«Заря»: Сапутин – Жуниньо (Слесарь, 65), Башич, Джордан, Тронтель (Кирюханцев, 65) – Дрышлюк, Попара, Мичин (Антюх, 46) – Вантух, Горбач (Маткевич, 80), Яцик.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в створ): 18 (10) – 4 (2)
Угловые: 6 – 2
Оффсайды: 1 – 3.

КРИВБАСС – ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Кривбасс - Заря отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 7
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FunnyCat_____
Как этот Кривбасс умудрился сельскому коллективу пушича проиграть
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+1
Rostyk1993
Зоря на сам поєдинок вийшла ніякою, відчуття ніби сплавляють її, вітаю Кривбас з перемогою, інтрига за 4-те місце зберігається між Поліссям, Карпатами та Кривбасом, головне, щоб це була інтрига спортивна а не «хто більше дав, той переміг» 
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+1
odiniznashih
Я так и не понял - это был футбол или балет? 
Башич не бил, не набегал. 
Он стоял на месте и на него практически наткнулся игрок соперника. Таких красных я еще не видел. 
А то. что второй раз рассматривали вообще никто не понял, да и сам судья я думаю тоже. Поэтому дал каждому по желтой для профилактики. 
Но с каких пор  var  желтые рассматривает? 
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0
Умник
Спасибо Пасхалу
1. Идиотизм с удалением
2. Пересмотр вар на желтых
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0
Battersea
КК за уши притянули.))) АПЛ смотрите!
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0
⚒️Виталёк/ С Мурлыкой в сердце😸❤️
Давно не бУло вихідних -
Таких Донбасу руйнівних!
😢😭Зіпсували дві поразки -
Настрій наш на свято Паски!
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0
⚒️Виталёк/ С Мурлыкой в Сердце😸❤️
Киев и Киевщину тянут, Донбасс убивают...😢 Вчера Донецк был в слезах😢, а сегодня Луганск😢... (лишь утешенье в моем сердце и мыслях - Мурлыка, люблю тебя милый кот😸❤️)
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-4
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