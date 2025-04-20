Угрожающая стабильность. Заря в меньшинстве получила разгром и от Кривбасса

На Пасху по понятным причинам как-то не до футбола, однако украинскую Премьер-лигу на завершение розыгрыша очередного сезона просто не остановить. Двадцать пятый тур по календарю, а значит командам пора определяться, в каком контексте они будут проводить решающий и заключительный месяц текущей кампании.

Криворожский «Кривбасс» стремится зацепиться за место в еврокубках, но и его конкуренты в лице житомирского «Полесья» и львовских «Карпат» стремятся к тому же. И до поры до времени у команды Юрия Вернидуба был весомый козырь в рукаве – перенесенный тайм против донецкого «Шахтера», но посреди этой недели «красно-белые» его упустили (1:2). У них будет еще один шанс, но уже при других обстоятельствах – перенесенный матч, но уже полноценный, против «Левого Берега», однако тогда контекст может быть совсем другим. Особенно, если бы «Кривбасс» в эти выходные на своем поле уступил бы луганской «Заре» – одному из своих непосредственных преследователей.

Немало вопросов накопилось к команде Младена Бартуловича во время последних матчей в ее исполнении. А после этого их количество исключительно будет увеличиваться. Потому что гости никоим образом в первом тайме не показали себя с лучшей стороны в плане атаки, а взамен наделали ошибок в обороне. И если сначала «Кривбасс» не мог поверить в собственную удачу и терял момент за моментом, то в конце концов таки открыл счет.

Забила команда Вернидуба на 33 минуте, когда навес со штрафного с правого фланга от Илича пришелся точно на голову Романчуку в центре чужих владений. И если пропущенный мяч – это полбеды для гостей до перерыва, то удаление Башича на 39 минуте – это уже выглядело как приговор для «Зари». Вопросов по прямой красной карточке за фол против Сосы у границы правого фланга штрафной не возникало, хотя и для этого пришлось привлекать VAR и менять начальную желтую на верный цвет. И это еще Кузык не торопился свои голевые моменты реализовывать!

О таких матчах действительно уместно говорить: «Это же было уже!», потому что сценарий второго тайма – чисто копия недавнего противостояния «Зари» против «Колоса». Там тоже команда Бартуловича побежала сразу к чужим воротам, создала отличную возможность забить, но воспользоваться ею не смогла. А потом получила еще дополнительных мячей в свои ворота, на чем все и разошлись.

На этот раз промахнулись Горбач и Антюх, причем последний – вообще непонятным образом, потому что добивать отскок от вратаря после парированного удара партнера надо было за пару метров до пустых ворот у левой стойки. «Кривбасс» подобным расточительством не занимался. Там все было как раз наоборот: фланговая атака – гол, фланговая атака – гол. И еще однажды такую комбинацию повторили хозяева.

Вот только совершенно вне нашего внимания прошло решение главного арбитра отменить гол Ндомбази на 83 минуте с передачи Кузика с левого края чужих владений, который формально должен был стать третьим для хозяев в этой игре, но его место впоследствии занял мяч Твердохлиба с подачи Задераки, тогда как до этого Микитишин отмечался с навеса Вакулко с противоположной стороны поля. Все летело на дальнюю, а значит просто разыгрывалось большинство.

Следующий матч криворожский «Кривбасс» проведет в гостях у черкасского ЛНЗ, а луганская «Заря» проведет домашнюю игру против киевского «Левого Берега».

Наши оценки:

«Кривбасс» (замены): Ндомбази – 6,5, Лунев – 6,0, Задерака – 6,5, Мулык – б/о, Каменский – б/о.

«Заря» (замены): Антюх – 6,0, Слесарь – 6,0, Кирюханцев – 6,0, Маткевич – б/о.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Кривбасс» – «Заря» – 3:0

Голы: Романчук, 33, Микитишин, 66, Твердохлеб, 86

Предупреждение: Дибанго, 64, Вакулко, 89, Мулик, 90+3 – Мичин, 32, Тронтель, 64, Дрышлюк, 70, Джордан, 89

Удаление: Башич, 39 (грубый фол)

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго (Задерака, 77), Романчук, Понедельник, Юрчец – Вакулко, Илич (Лунев, 75) – Микитишин (Ндомбази, 75), Твердохлеб (Каменский, 87), Д. Кузык – Соса (Мулик, 87).

«Заря»: Сапутин – Жуниньо (Слесарь, 65), Башич, Джордан, Тронтель (Кирюханцев, 65) – Дрышлюк, Попара, Мичин (Антюх, 46) – Вантух, Горбач (Маткевич, 80), Яцик.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в створ): 18 (10) – 4 (2)

Угловые: 6 – 2

Оффсайды: 1 – 3.

КРИВБАСС – ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C