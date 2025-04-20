Кривбасс – Заря – 3:0. Разгром в большинстве. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 20 апреля, прошел матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Кривбасс» и «Заря».

Команды встретились на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

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Криворожанам удалось разгромить соперника, играя в большинстве с 39-й минуты поединка.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур, 20 апреля

Кривбасс – Заря – 3:0

Гол: Романчук, 33, Микитишин, 66, Твердохлеб, 87

Удаление: Башич, 39

Видео голов и обзор

ГОЛ, 1:0! Александр Романчук, 39 мин.

ГОЛ, 2:0! Артур Микитишин, 66 мин.

ГОЛ, 3:0! Егор Твердохлеб, 87 мин.