Кривбасс – Заря – 3:0. Разгром в большинстве. Видео голов и обзор матча
20 апреля прошел матч 25-го тура чемпионата Украины
В воскресенье, 20 апреля, прошел матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Кривбасс» и «Заря».
Команды встретились на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
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Криворожанам удалось разгромить соперника, играя в большинстве с 39-й минуты поединка.
Украинская Премьер-лига. 25-й тур, 20 апреля
Кривбасс – Заря – 3:0
Гол: Романчук, 33, Микитишин, 66, Твердохлеб, 87
Удаление: Башич, 39
Видео голов и обзор
ГОЛ, 1:0! Александр Романчук, 39 мин.
ГОЛ, 2:0! Артур Микитишин, 66 мин.
ГОЛ, 3:0! Егор Твердохлеб, 87 мин.
События матча
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