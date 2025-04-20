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Премьер-лига
Кривбасс
20.04.2025 13:00 – FT 3 : 0
Заря
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Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 15:44 |
833
1

Кривбасс – Заря – 3:0. Разгром в большинстве. Видео голов и обзор матча

20 апреля прошел матч 25-го тура чемпионата Украины

20 апреля 2025, 15:44 |
833
1
Кривбасс – Заря – 3:0. Разгром в большинстве. Видео голов и обзор матча
ФК Кривбасс

В воскресенье, 20 апреля, прошел матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Кривбасс» и «Заря».

Команды встретились на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Криворожанам удалось разгромить соперника, играя в большинстве с 39-й минуты поединка.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур, 20 апреля
Кривбасс – Заря – 3:0
Гол: Романчук, 33, Микитишин, 66, Твердохлеб, 87
Удаление: Башич, 39

Видео голов и обзор

ГОЛ, 1:0! Александр Романчук, 39 мин.

ГОЛ, 2:0! Артур Микитишин, 66 мин.

ГОЛ, 3:0! Егор Твердохлеб, 87 мин.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Кривбасс).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Микитишин (Кривбасс).
39’
Яков Башич (Заря) получает красную карточку.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Романчук (Кривбасс).
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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