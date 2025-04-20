В воскресенье, 20-го апреля, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и луганская «Заря». Матч пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 13:00.

Команда Юрия Вернидуба проиграла три матча подряд и один из них, против «Шахтера» (1:2), был одним из козырей «Кривбасса» в плане возможности набрать очки, которых не будет у конкурентов. В запасе остается еще одна игра против «Левого Берега», но даже в случае успеха в ней «Полесье» уже так просто обогнать не выйдет. А тут еще и против «Зари» предстоит сыграть, которая отстает всего на три очка и также имеет игру в запасе, поэтому победа одной из команд в очной встрече может многое предрешить.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Кривбасс Заря Ничья 3.45 Сделать ставку

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