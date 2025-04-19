В воскресенье, 20 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся криворожский «Кривбасс» и «Заря» из Луганска. Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 13:00.

Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» в турнирной таблице УПЛ заметно отстал от тройки лидеров, поэтому в оставшихся матчах сезона-2024/2025 будет решать свою локальную задачу. Сейчас команда Юрия Вернидуба занимает 6-е место, имея 35 очков после 23 матчей. Одной позицией выше криворожцев находятся львовские «Карпаты», у которых 36 пунктов после 24 поединков, на четвертом месте идет «Полесье», имея 41 очко. «Кривбасс» однозначно будет пытаться обойти львовян.

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Чтобы быть выше «бело-зеленых», криворожцам необходимы очки. Сейчас они идут на серии из трех проигранных матчей – уступили со счетом 0:1 «Александрии», проиграли 0:2 «Динамо» и потерпели поражение 1:2 от «Шахтара» в доигровке матча 5-го тура. Серия, однозначно, не из приятных, но и соперники у «Кривбасса» были не представители середины турнирной таблицы или же аутсайдеры.

«Надо уметь выходить из трудных ситуаций достойно и двигаться дальше. Через три дня игра против «Зари». Будем настраиваться как следует. Впереди – семь туров. Отступать уже некуда. Надо набирать очки. Будем делать все для того, чтобы набирать эти очки», – заявил после доигроки с «горняками» главный тренер «Кривбасс» Юрий Вернидуб.

Заря

Луганская «Заря» замыкает верхнюю половину турнирной таблицы УПЛ-2024/2025. Она восьмая с 32 очками после 23 поединков. До «Кривбасса» лишь три очка, до «Карпат» – четыре. Хочется верить, что луганцы находят мотивацию в том, чтобы быть среди конкурентов выше, а значит, они до самого финиша чемпионата будут вести борьбу за очки, а не просто доигрывать кампанию.

«Заря» на сегодня является самой безкомпромиссной командой УПЛ. У нее только две ничьи при 10 победах и 11 поражениях. Весной луганчане сыграли вничью один раз – с «Динамо было 2:2 в поединке, который был сыгран 11 марта. Ранее в нынешнем сезоне «Заря» расходилась миром с соперником 25 ноября прошлого года – это была встреча с «Полесье», которая принесла ничью 1:1. «Заря» после упомянутой ничьей с динамовцам Киева чередует победы с поражениями («Колос» – 0:3, «Ворскла» – 2:1, «Верес» – 1:2).

Если обратить внимание на выездные достижения луганцев, то они в нынешней УПЛ имеют девятый показатель – 14 очков после 11 встреч на выезде. 4 матча «Заря» выиграла, 2 раза сыграла вничью и 5 встреч проиграла. В последнем гостевом поединке «Заря» в Ровно обыграла «Верес».

Статистика встреч

В чемпионатах Украины соперники провели 29 очных поединков. На счету «Кривбасса» 17 побед, у «Зари» – 8, 4 встречи завершились вничью, разница мячей: 45-23 в пользу криворожцев.

На поле клуба из Кривого Рога было сыграно 14 матчей. 11 из них выиграл «Кривбасс», два раза победила «Заря», одна встреча принесла ничью, разница мячей: 29-8 в пользу «красно-черных».

В матче первого круга, который был сыгран 20 октября прошлого года в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, со счетом 1:0 победил «Кривбасс». На 48-й минуте автором единственного гола в поединке стал нападающий криворожцев Соса, которому ассистировал Илич.

Прогноз на противостояние

По мнению экспертов, у «Кривбасса» больше шансов на победу, нежели у «Зари». Однако команда Вернидуба в последних матчах очень неубедительна при, в целом, адекватной игре. Луганчане смотрется не намного лучше, но могут сыграть через не могу. Исходя из этого, соперники способны «договориться» на ничью – так, скорее всего, и произойдет.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Клищук – Понедельник, Вакулко, Романчук, Дибанго, Илич, Микитишин, Д.Кузык, Твердохлеб, Задерака, Соса.

«Заря»: Сапутин – Дришлюк, Джордан, Башич, Слесар, Яцык, Жуниньо, Вантух, Мичин, Попара, Горбач.

Прогноз Sport.ua Кривбасс Заря Ничья 3.45 Сделать ставку

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