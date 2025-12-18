Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Пономаренко сделал счет 2:0 в пользу Динамо в матче ЛК против Ноа
Лига конференций
18 декабря 2025, 23:22 | Обновлено 18 декабря 2025, 23:59
1064
0

Матвей удвоил перевес киевлян в поединке 6-го тура еврокубка с армянской командой

19-летний форвард киевского Динамо Матвей Пономаренко отличился забитым голом в матче шестого тура Лиги конференций 2025/26 против армянской команды Ноа.

Пономаренко поразил ворота оппонентов на 50-й минуте. Ассист записав Владислав Дубинчак.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матвей сделал счет 2:0 в пользу подопечных Игоря Костюка. Первым в составе бело-синих на 27-й отличился Владислав Кабаев.

Для Пономаренко этот гол стал первым в текущем сезоне Лиги конференций.

Динамо и Ноа начали очное противостояние 18 декабря в 22:00 на стадионе в Люблине, Польша.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
