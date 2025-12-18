ВИДЕО. Пономаренко сделал счет 2:0 в пользу Динамо в матче ЛК против Ноа
Матвей удвоил перевес киевлян в поединке 6-го тура еврокубка с армянской командой
19-летний форвард киевского Динамо Матвей Пономаренко отличился забитым голом в матче шестого тура Лиги конференций 2025/26 против армянской команды Ноа.
Пономаренко поразил ворота оппонентов на 50-й минуте. Ассист записав Владислав Дубинчак.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матвей сделал счет 2:0 в пользу подопечных Игоря Костюка. Первым в составе бело-синих на 27-й отличился Владислав Кабаев.
Для Пономаренко этот гол стал первым в текущем сезоне Лиги конференций.
Динамо и Ноа начали очное противостояние 18 декабря в 22:00 на стадионе в Люблине, Польша.
18 декабря в 22:00 пройдет поединок 6-го тура Лиги конференций