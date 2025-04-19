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  4. Реал провел переговоры с агентом Хаби Алонсо. Байер ищет нового тренера
Испания
19 апреля 2025, 12:31 |
124
0

Реал провел переговоры с агентом Хаби Алонсо. Байер ищет нового тренера

В Леверкузене готовы к любому развитию ситуации

19 апреля 2025, 12:31 |
124
0
Реал провел переговоры с агентом Хаби Алонсо. Байер ищет нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Представители мадридского «Реала» встретились с футбольным агентом Иньяки Ибаньесом, который работает с наставником немецкого «Байера» Хаби Алонсо.

Стороны обсудили вариант, при котором немецкий специалист возглавит испанский клуб после окончания текущего сезона. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг:

«Иньяки Ибаньес, главный советник Алонсо, провел очередные переговоры с мадридским «Реалом». Руководство леверкузенского клуба не удивлено такому развитию ситуации.

В случае перехода Хаби в Ла Лигу, «Байер» потребует компенсацию в размере 15–20 млн евро. Прямых переговоров между клубами пока не было. «Байер» надеется сохранить Алонсо, но начал поиск кандидатов на должность нового тренера».

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Николай Титюк Источник: Флориан Плеттенберг
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