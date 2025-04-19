Реал провел переговоры с агентом Хаби Алонсо. Байер ищет нового тренера
В Леверкузене готовы к любому развитию ситуации
Представители мадридского «Реала» встретились с футбольным агентом Иньяки Ибаньесом, который работает с наставником немецкого «Байера» Хаби Алонсо.
Стороны обсудили вариант, при котором немецкий специалист возглавит испанский клуб после окончания текущего сезона. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг:
«Иньяки Ибаньес, главный советник Алонсо, провел очередные переговоры с мадридским «Реалом». Руководство леверкузенского клуба не удивлено такому развитию ситуации.
В случае перехода Хаби в Ла Лигу, «Байер» потребует компенсацию в размере 15–20 млн евро. Прямых переговоров между клубами пока не было. «Байер» надеется сохранить Алонсо, но начал поиск кандидатов на должность нового тренера».
🚨🆕 Iñaki Ibáñez, the top advisor of Xabi #Alonso, is said to have held talks with Real Madrid once again recently!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 18, 2025
Leverkusen are not surprised. Internally, Bayer 04 are awaiting Alonso’s decision: Real or stay!
In the event of a move, Leverkusen would expect a fee in the… pic.twitter.com/U2mWNmv0sP
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