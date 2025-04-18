Украинка сыграет в четвертьфинале на хардовом турнире во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) пробилась в четвертьфинал на хардовом турнире ITF W75 в Кальви, Франция.

Украинка, получившая первый номер посева, переиграла в трех сетах Амарни Бэнкс (WTA 326) из Великобритании. Дарья в упорной борьбе уступила в первом сете, но во втором, сделав четыре брейка, перехватила инициативу и довела матч до победного завершения. Игра продолжалась 2 часа и 6 минут. Теннисистки второй раз встретились между собой в очном поединке, счет 2:0 в пользу Снигур.

ITF W75 Кальви (Франция). Хард. 1/8 финала

Дарья Снигур (Украина) [1] – Амарни Бэнкс (Великобритания) – 5:7, 6:3, 6:2

В четвертьфинале Дарья Снигур встретится с Анной-Леной Фридзам (WTA 342) из Германии. Это будет четвертая встреча теннисисток: дважды украинка побеждала на корте и один раз Фридзам присудили техническое поражение.