Вирджил ван Дейк продлил контракт с Ливерпулем. Реакция болельщиков

«Ливерпуль» договорился о новом контракте с одним из своих ключевых игроков. Вирджил ван Дейк останется в клубе еще на два сезона.

По информации журналиста издания The Athletic Дэвида Орнштейна, по новому контракту Вирджил ван Дейк будет зарабатывать 400 тысяч фунтов стерлингов еженедельно. Это делает ван Дейка самым высокооплачиваемым защитником Европы.

В текущем сезоне Вирджил ван Дейк провел за «Ливерпуль» 44 матча во всех турнирах. Забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 33-летнего футболиста в 28 миллионов евро.

Geezy: Я просто пораньше пошёл на обеденный перерыв, чтобы закричать «О боже!»

Sticks-n-Stonez Cigar & Spirits Show by BrentElrod: Это действительно о чем-то говорит. Так много спортсменов сегодня не заботятся ни о команде, ни о болельщиках, только о деньгах.

Job Mbava: Медленно и неуклонно мы добираемся до цели, теперь дайте мне двух нормальных защитников и нападающего, желательно Исака, но буду признателен всем, кто может попадать лучше, чем наш нынешний ЦФ.

Jamie: Блестящие новости. Один из величайших центральных защитников, когда-либо ходивших по этой планете. Отлично, капитан.

Dave: Если это всегда был за «Ливерпуль», почему ему потребовалось так много времени, чтобы согласовать новую сделку?

y_oungboy: Один из самых важных игроков в нашей новейшей истории.

REALITY: Поздравляем «Ливерпуль» и его капитана, мы гордимся вами.

Samson: Удивительные новости! Салаха и Вирджила подписали еще на 2 года, это дает нам достаточно времени, чтобы найти им замену, когда они в конце концов уйдут.

Justin Cole LIVERPOOL FC MY LIFE: Самое главное, что у нас уже есть двое наших самых важных игроков.

Virgil van Dijk has today signed a new contract with the Reds to extend his time with the club beyond the 2024-25 season 🙌😀