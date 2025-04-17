Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вирджил ван Дейк продлил контракт с Ливерпулем. Реакция болельщиков
Англия
17 апреля 2025, 18:14 | Обновлено 17 апреля 2025, 18:15
283
0

Вирджил ван Дейк продлил контракт с Ливерпулем. Реакция болельщиков

Капитан «Ливерпуля» подписал с клубом новое двухлетнее соглашение

17 апреля 2025, 18:14 | Обновлено 17 апреля 2025, 18:15
283
0
Вирджил ван Дейк продлил контракт с Ливерпулем. Реакция болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

«Ливерпуль» договорился о новом контракте с одним из своих ключевых игроков. Вирджил ван Дейк останется в клубе еще на два сезона.

По информации журналиста издания The Athletic Дэвида Орнштейна, по новому контракту Вирджил ван Дейк будет зарабатывать 400 тысяч фунтов стерлингов еженедельно. Это делает ван Дейка самым высокооплачиваемым защитником Европы.

В текущем сезоне Вирджил ван Дейк провел за «Ливерпуль» 44 матча во всех турнирах. Забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 33-летнего футболиста в 28 миллионов евро.

Geezy: Я просто пораньше пошёл на обеденный перерыв, чтобы закричать «О боже!»

Sticks-n-Stonez Cigar & Spirits Show by BrentElrod: Это действительно о чем-то говорит. Так много спортсменов сегодня не заботятся ни о команде, ни о болельщиках, только о деньгах.

Job Mbava: Медленно и неуклонно мы добираемся до цели, теперь дайте мне двух нормальных защитников и нападающего, желательно Исака, но буду признателен всем, кто может попадать лучше, чем наш нынешний ЦФ.

Jamie: Блестящие новости. Один из величайших центральных защитников, когда-либо ходивших по этой планете. Отлично, капитан.

Dave: Если это всегда был за «Ливерпуль», почему ему потребовалось так много времени, чтобы согласовать новую сделку?

y_oungboy: Один из самых важных игроков в нашей новейшей истории.

REALITY: Поздравляем «Ливерпуль» и его капитана, мы гордимся вами.

Samson: Удивительные новости! Салаха и Вирджила подписали еще на 2 года, это дает нам достаточно времени, чтобы найти им замену, когда они в конце концов уйдут.

Justin Cole LIVERPOOL FC MY LIFE: Самое главное, что у нас уже есть двое наших самых важных игроков.

По теме:
Ван ДЕЙК: «Он меня поразил, правда. Вызывает уважение»
Ван Дейк объяснил, почему решил продлить контракт с Ливерпулем
Динамо продлило контракт с Виталием Буяльским. Реакция болельщиков
Ливерпуль Вирджил ван Дейк продление контракта Мохамед Салах реакция болельщиков чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
Футбол | 16 апреля 2025, 22:50 9
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины

Ирина провела время с Алексеем Гуцуляком

Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Футбол | 17 апреля 2025, 08:07 1
Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов

«Сливочные» уступили «Арсеналу»

Перес назвал двух игроков, из-за которых Реал потерпел фиаско от Арсенала
Футбол | 17.04.2025, 09:38
Перес назвал двух игроков, из-за которых Реал потерпел фиаско от Арсенала
Перес назвал двух игроков, из-за которых Реал потерпел фиаско от Арсенала
ВИДЕО. Ротань прав. В УАФ признали ошибку с пенальти в матче УПЛ
Футбол | 17.04.2025, 16:29
ВИДЕО. Ротань прав. В УАФ признали ошибку с пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. Ротань прав. В УАФ признали ошибку с пенальти в матче УПЛ
Решение принято. Реал попрощается с капитаном клуба после игр с Арсеналом
Футбол | 17.04.2025, 18:39
Решение принято. Реал попрощается с капитаном клуба после игр с Арсеналом
Решение принято. Реал попрощается с капитаном клуба после игр с Арсеналом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Непобежденный супертяж: «Удар Дюбуа был чистым, а Усик просто...»
Непобежденный супертяж: «Удар Дюбуа был чистым, а Усик просто...»
16.04.2025, 03:29 4
Бокс
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
17.04.2025, 08:17 3
Футбол
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
17.04.2025, 08:35 1
Футбол
ПУШИЧ: «Это неправильно! Нельзя просто отменить гол – это против правил»
ПУШИЧ: «Это неправильно! Нельзя просто отменить гол – это против правил»
16.04.2025, 20:12 20
Футбол
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
16.04.2025, 07:32 3
Бокс
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
16.04.2025, 17:22 13
Футбол
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
17.04.2025, 07:43 2
Футбол
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
16.04.2025, 07:51 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем