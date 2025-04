ОФИЦИАЛЬНО. После Салаха. Ливерпуль продлил контракт с ключевым игроком

Английский «Ливерпуль» официально объявил о продлении контракта с нидерландским центральным защитником Вирджилом ван Дейком.

Отмечается, что 33-летний футболист подписал с клубом соглашение, которое будет действовать в течение 2 следующих сезонов.

«Я очень счастлив, очень горжусь этим. Очевидно, что есть так много эмоций, которые проходят через мою голову прямо сейчас, когда я говорю об этом. Это чувство гордости, это чувство радости. Это просто невероятно. Путешествие, которое я прошел в своей карьере, и возможность продлить его еще на 2 года в этом клубе – это удивительно, и я очень счастлив», – сказал игрок.

Вирджил ван Дейк присоединился к «Ливерпулю» зимой 2018 года и с тех пор провел 314 матчей за «Ливерпуль», отметившись 27 голами и 13 ассистами и выиграв 8 трофеев. Сейчас он является капитаном команды.

Ранее свой контракт с «Ливерпулем» продлил Мохамед Салах.

Virgil van Dijk has today signed a new contract with the Reds to extend his time with the club beyond the 2024-25 season 🙌😀