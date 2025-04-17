Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. После Салаха. Ливерпуль продлил контракт с ключевым игроком
Англия
17 апреля 2025, 13:05 | Обновлено 17 апреля 2025, 13:10
400
0

ОФИЦИАЛЬНО. После Салаха. Ливерпуль продлил контракт с ключевым игроком

Вирджил ван Дейк подписал новое двухлетнее соглашение

17 апреля 2025, 13:05 | Обновлено 17 апреля 2025, 13:10
400
0
ОФИЦИАЛЬНО. После Салаха. Ливерпуль продлил контракт с ключевым игроком
ФК Ливерпуль. Вирджил ван Дейк

Английский «Ливерпуль» официально объявил о продлении контракта с нидерландским центральным защитником Вирджилом ван Дейком.

Отмечается, что 33-летний футболист подписал с клубом соглашение, которое будет действовать в течение 2 следующих сезонов.

«Я очень счастлив, очень горжусь этим. Очевидно, что есть так много эмоций, которые проходят через мою голову прямо сейчас, когда я говорю об этом. Это чувство гордости, это чувство радости. Это просто невероятно. Путешествие, которое я прошел в своей карьере, и возможность продлить его еще на 2 года в этом клубе – это удивительно, и я очень счастлив», – сказал игрок.

Вирджил ван Дейк присоединился к «Ливерпулю» зимой 2018 года и с тех пор провел 314 матчей за «Ливерпуль», отметившись 27 голами и 13 ассистами и выиграв 8 трофеев. Сейчас он является капитаном команды.

Ранее свой контракт с «Ливерпулем» продлил Мохамед Салах.

По теме:
Английский гранд рассматривает увольнение тренера после окончания сезона
«Я обрадовался». Буяльский раскрыл детали переговоров по контракту с Динамо
Свой среди чужих. Защитнику аутсайдера АПЛ покорился интересный антирекорд
Вирджил ван Дейк Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу продление контракта
Дмитрий Вус Источник: ФК Ливерпуль
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БУЯЛЬСКИЙ: «Матч против Оболони? В каждой игре нужно побеждать»
Футбол | 17 апреля 2025, 12:26 0
БУЯЛЬСКИЙ: «Матч против Оболони? В каждой игре нужно побеждать»
БУЯЛЬСКИЙ: «Матч против Оболони? В каждой игре нужно побеждать»

Виталий ждет интересную игру в киевском дерби

Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Футбол | 17 апреля 2025, 08:27 5
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ

Между соперниками возник конфликт во время матча 1/4 финала

Огромная потеря. Суперзвезда атаки Реала может пропустить 2 матча с Барсой
Футбол | 17.04.2025, 09:01
Огромная потеря. Суперзвезда атаки Реала может пропустить 2 матча с Барсой
Огромная потеря. Суперзвезда атаки Реала может пропустить 2 матча с Барсой
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Футбол | 17.04.2025, 07:43
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
ПУШИЧ – о матче с Кривбассом: «Это было плохое решение. Как он мог?»
Футбол | 16.04.2025, 18:53
ПУШИЧ – о матче с Кривбассом: «Это было плохое решение. Как он мог?»
ПУШИЧ – о матче с Кривбассом: «Это было плохое решение. Как он мог?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ХОЛИФИЛД о суперзвезде бокса: «Он вряд ли его победит»
ХОЛИФИЛД о суперзвезде бокса: «Он вряд ли его победит»
16.04.2025, 01:19
Бокс
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
16.04.2025, 07:51 4
Футбол
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
15.04.2025, 15:51
Футбол
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
16.04.2025, 11:01 2
Футбол
Квалификация ЧМ по снукеру. Аматор попал в Крусибл, пройдя 4 раунда
Квалификация ЧМ по снукеру. Аматор попал в Крусибл, пройдя 4 раунда
16.04.2025, 06:05 2
Снукер
Непобежденный супертяж: «Удар Дюбуа был чистым, а Усик просто...»
Непобежденный супертяж: «Удар Дюбуа был чистым, а Усик просто...»
16.04.2025, 03:29 3
Бокс
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
15.04.2025, 08:26 6
Бокс
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
16.04.2025, 10:41 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем