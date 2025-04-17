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Англия
17 апреля 2025, 13:59 | Обновлено 17 апреля 2025, 14:07
412
0

Ман Юнайтед нашел игрока на проблемную позицию. Он воспитанник Ман Сити

«Дьяволы» готовы отдать 30 миллионов евро за Лиама Делапа

17 апреля 2025, 13:59 | Обновлено 17 апреля 2025, 14:07
412
0
Ман Юнайтед нашел игрока на проблемную позицию. Он воспитанник Ман Сити
IMAGO. Лиам Делап

Участник Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проявил заинтересованность в 22-летнем форварде «Ипсвича» Лиама Делапе.

По словам инсайдера Николо Скиры, футболист обойдется «дьяволам» в 30 миллионов евро, поскольку в его контракте прописана именно эта сумма ухода.

Интересно, что Лиам является питомцем «Манчестер Сити» – главного соперника «красных». Делап даже успел провести шесть матчей за главную команду «горожан» и забить мяч.

В этом сезоне молодой нападающий отыграл 34 поединка во всех турнирах, в которых отличился 12 раз в ворота соперника. Также на счету Лиама два ассиста.

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Лиам Делап Манчестер Юнайтед Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы Ипсвич трансферы АПЛ
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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