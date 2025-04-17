Ман Юнайтед нашел игрока на проблемную позицию. Он воспитанник Ман Сити
«Дьяволы» готовы отдать 30 миллионов евро за Лиама Делапа
Участник Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проявил заинтересованность в 22-летнем форварде «Ипсвича» Лиама Делапе.
По словам инсайдера Николо Скиры, футболист обойдется «дьяволам» в 30 миллионов евро, поскольку в его контракте прописана именно эта сумма ухода.
Интересно, что Лиам является питомцем «Манчестер Сити» – главного соперника «красных». Делап даже успел провести шесть матчей за главную команду «горожан» и забить мяч.
В этом сезоне молодой нападающий отыграл 34 поединка во всех турнирах, в которых отличился 12 раз в ворота соперника. Также на счету Лиама два ассиста.
#ManchesterUnited are interested in #Ipswich’s striker Liam #Delap, who has a release clause of 30M. #transfers #MUFC #itfc— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 16, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В полуфиналах сыграют: Арсенал против ПСЖ, Барселона против Интера
Поединок состоится 17 апреля в 19:45 по Киеву