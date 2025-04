Ман Юнайтед нашел игрока на проблемную позицию. Он воспитанник Ман Сити

Участник Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проявил заинтересованность в 22-летнем форварде «Ипсвича» Лиама Делапе.

По словам инсайдера Николо Скиры, футболист обойдется «дьяволам» в 30 миллионов евро, поскольку в его контракте прописана именно эта сумма ухода.

Интересно, что Лиам является питомцем «Манчестер Сити» – главного соперника «красных». Делап даже успел провести шесть матчей за главную команду «горожан» и забить мяч.

В этом сезоне молодой нападающий отыграл 34 поединка во всех турнирах, в которых отличился 12 раз в ворота соперника. Также на счету Лиама два ассиста.

