Начались переговоры. Гранд готовит 20 миллионов за звезду сборной Украины

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин привлекает внимание «Манчестер Сити» и «Баварии», сообщает Fichajes,

По информации источника, английский клуб уже готовит предложение в размере 20 миллионов евро за 26-летнего голкипера, которую рассматривает как замену Эдерсону. «Горожане» уже начали контактировать с окружением игрока.

«Бавария» также нацелена на трансфер Андрея, благодаря которому хочет усилить конкуренцию за позицию голкипера в команде.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел 12 матчей на клубном уровне, из которых 4 – сухие, пропустил 19 голов.

Ранее сообщалось о том, что известно, что Перес сказал Анчелотти сразу после провала Лиги чемпионов.