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Англия
17 апреля 2025, 13:15 | Обновлено 17 апреля 2025, 13:29
2318
0

Начались переговоры. Гранд готовит 20 миллионов за звезду сборной Украины

Андрей Лунин привлекает внимание «Манчестер Сити» и «Баварии»

17 апреля 2025, 13:15 | Обновлено 17 апреля 2025, 13:29
2318
0
Начались переговоры. Гранд готовит 20 миллионов за звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин привлекает внимание «Манчестер Сити» и «Баварии», сообщает Fichajes,

По информации источника, английский клуб уже готовит предложение в размере 20 миллионов евро за 26-летнего голкипера, которую рассматривает как замену Эдерсону. «Горожане» уже начали контактировать с окружением игрока.

«Бавария» также нацелена на трансфер Андрея, благодаря которому хочет усилить конкуренцию за позицию голкипера в команде.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел 12 матчей на клубном уровне, из которых 4 – сухие, пропустил 19 голов.

Ранее сообщалось о том, что известно, что Перес сказал Анчелотти сразу после провала Лиги чемпионов.

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Андрей Лунин Манчестер Сити Реал Мадрид Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Эдерсон
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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