Известно, что Перес сказал Анчелотти сразу после провала Лиги чемпионов

16 апреля прошел ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал и Арсенал.

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

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После поединка президент королевского клуба Флорентино Перес обратился к главному тренеру своей команды Карло Анчелотти:

«Сегодня это тяжелый удар, это очень тяжело, но у нас еще впереди Ла Лига, Кубок Испании и Клубный чемпионат мира, поэтому мы все еще можем сделать требл, и это будет замечательный сезон».