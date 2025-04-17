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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 11:57 |
4311
1

Известно, что Перес сказал Анчелотти сразу после провала Лиги чемпионов

Президент «Реала» заверил тренера, что не уволит его до завершения сезона

17 апреля 2025, 11:57 |
4311
1
Известно, что Перес сказал Анчелотти сразу после провала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

16 апреля прошел ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал и Арсенал.

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

После поединка президент королевского клуба Флорентино Перес обратился к главному тренеру своей команды Карло Анчелотти:

«Сегодня это тяжелый удар, это очень тяжело, но у нас еще впереди Ла Лига, Кубок Испании и Клубный чемпионат мира, поэтому мы все еще можем сделать требл, и это будет замечательный сезон».

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Арсенал Флорентино Перес Карло Анчелотти
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Реалу у цьому сезоні буде важко виграти щось в Іспанії. Втім у Барси буде ще ЛЧ. Їй також буде важко і другий матч проти Боруссії це підтвердив
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