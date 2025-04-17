Известно, что Перес сказал Анчелотти сразу после провала Лиги чемпионов
Президент «Реала» заверил тренера, что не уволит его до завершения сезона
16 апреля прошел ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал и Арсенал.
Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.
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После поединка президент королевского клуба Флорентино Перес обратился к главному тренеру своей команды Карло Анчелотти:
«Сегодня это тяжелый удар, это очень тяжело, но у нас еще впереди Ла Лига, Кубок Испании и Клубный чемпионат мира, поэтому мы все еще можем сделать требл, и это будет замечательный сезон».
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