Анчелотти назвал нового фаворита после вылета Реала из Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти пообщался с наставником лондонского «Арсенала» Микелем Артетой после вылета «сливочных» из Лиги чемпионов. Итальянец заявил, что надеется на победу лондонцев в турнире.

«Карло Анчелотти сказал мне, что надеется, что «Арсенал» выиграет Лигу чемпионов», – лаконично сказал Артета.

«Реал» не сумел переиграть «Арсенал» в двухматчевом противостоянии в 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив со счетом 1:5. В полуфинале подопечные Микеля Артеты встретятся с ПСЖ. В другом полуфинале сыграют Барселона и Интер.

