Анчелотти назвал нового фаворита после вылета Реала из Лиги чемпионов
Итальянец хочет, чтобы «Арсенал» триумфовал в Лиге чемпионов
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти пообщался с наставником лондонского «Арсенала» Микелем Артетой после вылета «сливочных» из Лиги чемпионов. Итальянец заявил, что надеется на победу лондонцев в турнире.
«Карло Анчелотти сказал мне, что надеется, что «Арсенал» выиграет Лигу чемпионов», – лаконично сказал Артета.
«Реал» не сумел переиграть «Арсенал» в двухматчевом противостоянии в 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив со счетом 1:5. В полуфинале подопечные Микеля Артеты встретятся с ПСЖ. В другом полуфинале сыграют Барселона и Интер.
👀🏆 Mikel Arteta: “Carlo Ancelotti told me that he hopes Arsenal win the Champions League!”. pic.twitter.com/URtrOowxLb— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2025
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