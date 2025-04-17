Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти назвал нового фаворита после вылета Реала из Лиги чемпионов
Лига чемпионов
17 апреля 2025, 13:23 |
2056
1

Анчелотти назвал нового фаворита после вылета Реала из Лиги чемпионов

Итальянец хочет, чтобы «Арсенал» триумфовал в Лиге чемпионов

17 апреля 2025, 13:23 |
2056
1
Анчелотти назвал нового фаворита после вылета Реала из Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Микель Артета

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти пообщался с наставником лондонского «Арсенала» Микелем Артетой после вылета «сливочных» из Лиги чемпионов. Итальянец заявил, что надеется на победу лондонцев в турнире.

«Карло Анчелотти сказал мне, что надеется, что «Арсенал» выиграет Лигу чемпионов», – лаконично сказал Артета.

«Реал» не сумел переиграть «Арсенал» в двухматчевом противостоянии в 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив со счетом 1:5. В полуфинале подопечные Микеля Артеты встретятся с ПСЖ. В другом полуфинале сыграют Барселона и Интер.

По теме:
МАРКЕВИЧ: «Произошел сбой. Разговоры о смене тренера, продаже лидеров»
«Это что за дерьмо?» Фанаты Арсенала не оценили баннер болельщиков Реала
Маркевич пояснил, почему не считает вылет Реала из Лиги чемпионов сенсацией
Микель Артета Лига чемпионов Реал Мадрид Арсенал Лондон Карло Анчелотти Реал - Арсенал Фабрицио Романо
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Футбол | 17 апреля 2025, 07:43 2
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала

«Сливочные» вылетели по сумме двух матчей 1:5

Ман Юнайтед нашел игрока на проблемную позицию. Он воспитанник Ман Сити
Футбол | 17 апреля 2025, 13:59 0
Ман Юнайтед нашел игрока на проблемную позицию. Он воспитанник Ман Сити
Ман Юнайтед нашел игрока на проблемную позицию. Он воспитанник Ман Сити

«Дьяволы» готовы отдать 30 миллионов евро за Лиама Делапа

Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Футбол | 17.04.2025, 08:35
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
Футбол | 16.04.2025, 22:50
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
Это не красная карточка? Защитника Реала могли удалить из-за ужасного фола
Футбол | 17.04.2025, 09:01
Это не красная карточка? Защитника Реала могли удалить из-за ужасного фола
Это не красная карточка? Защитника Реала могли удалить из-за ужасного фола
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fuz1982z
ти гониш барса псж фінал
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
17.04.2025, 07:37 1
Футбол
Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
15.04.2025, 11:45 1
Бокс
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
15.04.2025, 08:09 4
Футбол
ФОТО. Найден знаменитый Ferrari Майкла Джордана. Спустя 15 лет
ФОТО. Найден знаменитый Ferrari Майкла Джордана. Спустя 15 лет
15.04.2025, 22:19
Баскетбол
«Волновался и терял зрение». Университет оправдал Усика за ошибки на защите
«Волновался и терял зрение». Университет оправдал Усика за ошибки на защите
15.04.2025, 15:32 15
Бокс
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
15.04.2025, 13:18 24
Футбол
Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
16.04.2025, 09:08 7
Футбол
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
15.04.2025, 08:26 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем