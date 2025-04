Ушел в слезах. Неймар травмировался и не смог доиграть матч в Бразилии

17 апреля состоялся матч 4-го тура бразильской Серии А, в котором встретились «Сантос» и «Атлетико Минейро». Хозяева одолели соперника со счетом 2:0.

Оба гола были забиты в первом тайме с 24-й по 27-ю минуту. Сначала защитник Зе Ивальдо открыл счет, а вскоре аргентинский нападающий Барреаль увеличил преимущество своей команды.

Бразильский форвард «Сантоса» Неймар впервые вышел в стартовом составе после травмы – футболист пропустил четыре игры, а в прошлом матче появился на поле только во втором тайме.

Неймар снова травмировался и был вынужден покинуть поле на 34-й минуте матча. Бразилец почувствовал дискомфорт в левом бедре и ушел из поля в слезах. Подробности повреждения и сроки восстановления будут известны после полного обследования.

«Сантос» одержал первую победу в сезоне и поднялся на 12-е место, набрав четыре балла. «Атлетико Минейро» разместился на 19-й позиции, в активе клуба – два очка.

Чемпионат Бразилии, 4-й тур. 17 апреля

Сантос – Атлетико Минейро – 2:0

Голы: Зе Ивальдо, 24, Барреаль, 27

Видеообзор матча:

🚨⚠️ Neymar Jr leaves the pitch with a new injury as Santos started him tonight in the Brasileirão.



After 34 minutes, Neymar has been subbed off. pic.twitter.com/C0PZVjFSFj