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  4. Ушел в слезах. Неймар травмировался и не смог доиграть матч в Бразилии
Бразилия
17 апреля 2025, 10:02 |
114
0

Ушел в слезах. Неймар травмировался и не смог доиграть матч в Бразилии

«Сантос» одержал первую победу в чемпионате после четырех туров

17 апреля 2025, 10:02 |
114
0
Ушел в слезах. Неймар травмировался и не смог доиграть матч в Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

17 апреля состоялся матч 4-го тура бразильской Серии А, в котором встретились «Сантос» и «Атлетико Минейро». Хозяева одолели соперника со счетом 2:0.

Оба гола были забиты в первом тайме с 24-й по 27-ю минуту. Сначала защитник Зе Ивальдо открыл счет, а вскоре аргентинский нападающий Барреаль увеличил преимущество своей команды.

Бразильский форвард «Сантоса» Неймар впервые вышел в стартовом составе после травмы – футболист пропустил четыре игры, а в прошлом матче появился на поле только во втором тайме.

Неймар снова травмировался и был вынужден покинуть поле на 34-й минуте матча. Бразилец почувствовал дискомфорт в левом бедре и ушел из поля в слезах. Подробности повреждения и сроки восстановления будут известны после полного обследования.

«Сантос» одержал первую победу в сезоне и поднялся на 12-е место, набрав четыре балла. «Атлетико Минейро» разместился на 19-й позиции, в активе клуба – два очка.

Чемпионат Бразилии, 4-й тур. 17 апреля

Сантос – Атлетико Минейро – 2:0

Голы: Зе Ивальдо, 24, Барреаль, 27

Видеообзор матча:

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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