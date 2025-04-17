Спортивный врач: «Неймар ведет борьбу со своим организмом, но проигрывает»

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о травме звездного бразильского форварда Неймара, которую тот получил в матче «Сантоса» против «Атлетико Минейро» (2:0) в чемпионате Бразилии:

«Неймар продолжает бороться со своим организмом, но пока проигрывает. В этот раз бразилец выдержал всего 34 минуты на поле перед тем, как получил очередную травму – повреждение мышц задней поверхности бедра.

Ней травмирован фактически целый сезон, так и полноценно не вернувшись после разрыва крестов. У него был период участия в играх 7 матчей подряд в феврале, но после этого снова была травма.

Сейчас Неймар снова вернулся. В прошлом матче впервые сыграл в бразильской лиге с 2013 года, а в следующем – снова травмировался.

По процессу его восстановления уже можно было сказать, что все будет плохо. Но чтобы настолько – это, конечно, катастрофа. Кресты уже давно перестали быть роковой травмой, которая заканчивает карьеры, скорее модифицирует.

И очень жаль, что игрока поколения полноценно сломала травма, требующая профессионализма, дисциплины и терпения в восстановлении. Чего, похоже, у Неймара и его команды не было».

ФОТО. Неймар. Сантос против Атлетико Минейро (на первом фото – с Халком)