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Бразилия
17 апреля 2025, 17:34 | Обновлено 17 апреля 2025, 17:52
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Спортивный врач: «Неймар ведет борьбу со своим организмом, но проигрывает»

Дмитрий Бабелюк рассказал о травме звезды бразильского футбола

17 апреля 2025, 17:34 | Обновлено 17 апреля 2025, 17:52
202
0
Спортивный врач: «Неймар ведет борьбу со своим организмом, но проигрывает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о травме звездного бразильского форварда Неймара, которую тот получил в матче «Сантоса» против «Атлетико Минейро» (2:0) в чемпионате Бразилии:

«Неймар продолжает бороться со своим организмом, но пока проигрывает. В этот раз бразилец выдержал всего 34 минуты на поле перед тем, как получил очередную травму – повреждение мышц задней поверхности бедра.

Ней травмирован фактически целый сезон, так и полноценно не вернувшись после разрыва крестов. У него был период участия в играх 7 матчей подряд в феврале, но после этого снова была травма.

Сейчас Неймар снова вернулся. В прошлом матче впервые сыграл в бразильской лиге с 2013 года, а в следующем – снова травмировался.

По процессу его восстановления уже можно было сказать, что все будет плохо. Но чтобы настолько – это, конечно, катастрофа. Кресты уже давно перестали быть роковой травмой, которая заканчивает карьеры, скорее модифицирует.

И очень жаль, что игрока поколения полноценно сломала травма, требующая профессионализма, дисциплины и терпения в восстановлении. Чего, похоже, у Неймара и его команды не было».

ФОТО. Неймар. Сантос против Атлетико Минейро (на первом фото – с Халком)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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