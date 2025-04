Винисиус опередил легенду Реала за голами за клуб

Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» снова проиграл «Арсеналу» (1:2) и вылетел из турнира.

Матч стал знаковым для Винисиуса Жуниора, забившего свой 105-й гол за «Реал» во всех турнирах.

24-летний форвард стал лучшим бразильским бомбардиром Реала за всю историю.

Винисиус Жуниор – 105

Роналдо – 104

Также Винисиус стал вторым после Криштиану Роналду игроком Реала, которому удалось в четырех или более сезонах Лиги чемпионов совершить 10+ результативных действий.

105 - @vinijr 🇧🇷 has scored his 105th goal for @realmadriden in all competitions, becoming the Brazilian with the most goals in Real Madrid's history (Ronaldo Nazario, 104). Samba. pic.twitter.com/Em7k3y5Z3K

Only two players have been directly involved in 10+ goals in four or more Champions League campaigns for Real Madrid:



◎ Cristiano Ronaldo

◉ Vinícius Júnior



Only four players have been directly involved in 50 or more Champions League goals since Vinícius Júnior made his debut… pic.twitter.com/AP3sHH1f0z