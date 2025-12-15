Двери в раздевалке. Вице-президент Металлиста 1925 извинился перед Оболонью
Юрий Коротун пообещал компенсировать ремонт поврежденного интерьера
Вице-президент Металлиста 1925 Юрий Коротун в эфире УПЛ ТВ после матча 16-го тура УПЛ против Оболони (1:3) извинился перед командой соперников за поврежденную мебель в раздевалке:
«Конечно, напряжение чувствовалось, поскольку мы проиграли первый тайм. Сработал мужской разговор в перерыве, в первую очередь со стороны главного тренера команды Младена Бартуловича.
Кстати, хочу публично извиниться перед Оболонью за то, что мы повредили дверцу в раздевалке. Мы обязательно компенсируем ремонт, берем это на себя. Возможно, именно эта дверь и сработала и помогла нам на большем эмоциональном подъеме выйти на второй тайм и победить».
