Двери в раздевалке. Вице-президент Металлиста 1925 извинился перед Оболонью

Вице-президент Металлиста 1925 Юрий Коротун в эфире УПЛ ТВ после матча 16-го тура УПЛ против Оболони (1:3) извинился перед командой соперников за поврежденную мебель в раздевалке:

«Конечно, напряжение чувствовалось, поскольку мы проиграли первый тайм. Сработал мужской разговор в перерыве, в первую очередь со стороны главного тренера команды Младена Бартуловича.

Кстати, хочу публично извиниться перед Оболонью за то, что мы повредили дверцу в раздевалке. Мы обязательно компенсируем ремонт, берем это на себя. Возможно, именно эта дверь и сработала и помогла нам на большем эмоциональном подъеме выйти на второй тайм и победить».