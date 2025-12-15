Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Двери в раздевалке. Вице-президент Металлиста 1925 извинился перед Оболонью
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 16:39 | Обновлено 15 декабря 2025, 16:41
292
0

Двери в раздевалке. Вице-президент Металлиста 1925 извинился перед Оболонью

Юрий Коротун пообещал компенсировать ремонт поврежденного интерьера

Металлист 1925. Раздевалка команды на Оболонь Арене

Вице-президент Металлиста 1925 Юрий Коротун в эфире УПЛ ТВ после матча 16-го тура УПЛ против Оболони (1:3) извинился перед командой соперников за поврежденную мебель в раздевалке:

«Конечно, напряжение чувствовалось, поскольку мы проиграли первый тайм. Сработал мужской разговор в перерыве, в первую очередь со стороны главного тренера команды Младена Бартуловича.

Кстати, хочу публично извиниться перед Оболонью за то, что мы повредили дверцу в раздевалке. Мы обязательно компенсируем ремонт, берем это на себя. Возможно, именно эта дверь и сработала и помогла нам на большем эмоциональном подъеме выйти на второй тайм и победить».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Юрий Коротун Оболонь - Металлист 1925 Оболонь Киев
Николай Степанов Источник: ФК Металлист 1925
