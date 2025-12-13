Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко

«Милан» готовится к возможному расставанию с левым защитником Первисом Эступиньяном уже этим летом и рассматривает варианты усиления позиции.

По информации источника, в шорт-листе спортивного директора Игли Таре есть два основных кандидата. Первый кандидат – украинец Виталий Миколенко из «Эвертона», контракт которого заканчивается, поэтому он может перейти бесплатно.

Второй – Ферлан Менди из «Реала», который выпал из планов мадридцев из-за постоянных травм. «Милан» также рассчитывает на прогресс 19-летнего Давиде Бартезаги, однако ищет для него надежную альтернативу.