  4. Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Италия
13 декабря 2025, 23:20 |
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко

Виталий может продолжить карьеру в «Милане»

Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

«Милан» готовится к возможному расставанию с левым защитником Первисом Эступиньяном уже этим летом и рассматривает варианты усиления позиции.

По информации источника, в шорт-листе спортивного директора Игли Таре есть два основных кандидата. Первый кандидат – украинец Виталий Миколенко из «Эвертона», контракт которого заканчивается, поэтому он может перейти бесплатно.

Второй – Ферлан Менди из «Реала», который выпал из планов мадридцев из-за постоянных травм. «Милан» также рассчитывает на прогресс 19-летнего Давиде Бартезаги, однако ищет для него надежную альтернативу.

Милан Эвертон трансферы Серии A трансферы АПЛ трансферы Виталий Миколенко
Дмитрий Олийченко Источник





