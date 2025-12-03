Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Кайфую, когда он меня обыгрывает»
Англия
03 декабря 2025, 08:54 |
Виталий МИКОЛЕНКО: «Кайфую, когда он меня обыгрывает»

Украинец расхвалил своего одноклубника Илимана Ндиайе

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко, на клубном уровне выступающий за Эвертон, расхвалил своего одноклубника Илимана Ндиайе

«Недавно брали интервью у одного из футболистов из другой команды, левого защитника, и он сказал, что Илиман Ндиае – самый тяжелый соперник, против которого он играл.

А если честно, то я играл только в Динамо, сборной Украины и Эвертоне, но играл против футболистов в АПЛ и не видел такого человека технического, с таким первым прикосновением и дриблингом, как у Илимана.

Это просто топ-футболист, топ-человек. Я, честно, даже кайфую, когда он меня обыгрывает, потому что это иногда так получается, что просто как фишку обходит на тренировках. Надеюсь, что он будет только улучшаться», – рассказал Миколенко.

В нынешнем сезоне АПЛ Эвертон занимает 14 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 18 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.

По теме:
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Что тут скажешь? Это возможно только в АПЛ»
Манчестер Сити сотворил сенсацию, которой не было 68 лет
Шон ДАЙЧ: «Зинченко вернулся в основную группу Ноттингем Форест»
Перець
Кайфарик
Ответить
+1
