Миколенко замахнулся на титул АПЛ с Эвертоном: «Это в мечтах, пожалуй»

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал о личных целях в расположении «ирисок». Виталий мечтает о титуле Английской Премьер-лиги.

– За что бы ты лично хотел бороться в этом сезоне?

– В мечтах, пожалуй, за первое место. А в реальности – за еврокубки. На данный момент это реально – бороться за еврокубки, если выигрывать матчи там, где мы должны выигрывать. У нас есть хороший шанс быть в еврокубках. В мечтах, конечно, за чемпионство. Я так скажу, – подытожил Миколенко.

В нынешнем сезоне АПЛ Эвертон занимает 14 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 18 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.