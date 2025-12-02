Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Миколенко замахнулся на титул АПЛ с Эвертоном: «Это в мечтах, пожалуй»

Украинец ставит перед собой амбициозные цели

Миколенко замахнулся на титул АПЛ с Эвертоном: «Это в мечтах, пожалуй»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал о личных целях в расположении «ирисок». Виталий мечтает о титуле Английской Премьер-лиги.

– За что бы ты лично хотел бороться в этом сезоне?

– В мечтах, пожалуй, за первое место. А в реальности – за еврокубки. На данный момент это реально – бороться за еврокубки, если выигрывать матчи там, где мы должны выигрывать. У нас есть хороший шанс быть в еврокубках. В мечтах, конечно, за чемпионство. Я так скажу, – подытожил Миколенко.

В нынешнем сезоне АПЛ Эвертон занимает 14 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 18 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.

Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу Эвертон Английская Премьер-лига
