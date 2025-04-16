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Италия
16 апреля 2025, 19:22 | Обновлено 16 апреля 2025, 19:55
2205
0

Шок для Дженоа. У Малиновского – подозрение на перелом

Руслан уже прошел медосмотр

16 апреля 2025, 19:22 | Обновлено 16 апреля 2025, 19:55
2205
0
Шок для Дженоа. У Малиновского – подозрение на перелом
Getty Images/Global Images Ukraine

У украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского было подозрение на перелом, сообщает Il Secolo XIX.

31-летний хавбек получил сильный удар по ноге на одной из тренировок своей команды. Из-за этого он был вынужден пропустить матч 32-го тура Серии А с «Вероной».

Отмечается, что удар пришелся в пластину, которую Руслану установили в ногу после тяжелой травмы, полученной в сентябре прошлого года во встрече с «Венецией». В клубе опасались, что у украинца могли диагностировать перелом.

Однако медицинское обследование не выявило у Малиновского тяжелой травмы. Повреждение является болезненным, но без серьезных последствий. Руслан, наверное, пропустит следующий матч «Дженоа» с «Лацио», а после него пройдет новое обследование.

Сейчас делать прогнозы относительно возвращения украинца на поле очень трудно. Его состояние будет оцениваться каждый день, ведь в клубе не хотят рисковать здоровьем своего игрока.

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Дженоа чемпионат Италии по футболу Серия A Руслан Малиновский травма
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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