Шок для Дженоа. У Малиновского – подозрение на перелом
Руслан уже прошел медосмотр
У украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского было подозрение на перелом, сообщает Il Secolo XIX.
31-летний хавбек получил сильный удар по ноге на одной из тренировок своей команды. Из-за этого он был вынужден пропустить матч 32-го тура Серии А с «Вероной».
Отмечается, что удар пришелся в пластину, которую Руслану установили в ногу после тяжелой травмы, полученной в сентябре прошлого года во встрече с «Венецией». В клубе опасались, что у украинца могли диагностировать перелом.
Однако медицинское обследование не выявило у Малиновского тяжелой травмы. Повреждение является болезненным, но без серьезных последствий. Руслан, наверное, пропустит следующий матч «Дженоа» с «Лацио», а после него пройдет новое обследование.
Сейчас делать прогнозы относительно возвращения украинца на поле очень трудно. Его состояние будет оцениваться каждый день, ведь в клубе не хотят рисковать здоровьем своего игрока.
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