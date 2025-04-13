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Италия
13 апреля 2025, 11:18 | Обновлено 13 апреля 2025, 11:24
228
0

«К сожалению». Виейра сообщил неутешительные новости о Малиновском

Украинский хавбек Дженоа не сыграет с Вероной

13 апреля 2025, 11:18 | Обновлено 13 апреля 2025, 11:24
228
0
«К сожалению». Виейра сообщил неутешительные новости о Малиновском
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра сообщил, что украинский полузащитник его команды Руслан Малиновский получил травму.

«К сожалению, Руслан получил удар на тренировке и выбывает из строя на завтрашний матч», – приводит слова рулевого «грифонов» Genoa News 1893.

В Италии считают, что украинец получил не серьезное повреждение и он сможет помочь своей команде в следующем матче с «Лацио».

Сообщалось, что Малиновский получил за матч «Дженоа» против «Удинезе» оценку выше средней.

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Руслан Малиновский Патрик Виейра Дженоа Верона Серия A чемпионат Италии по футболу травма
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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