Италия13 апреля 2025, 11:18 | Обновлено 13 апреля 2025, 11:24
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«К сожалению». Виейра сообщил неутешительные новости о Малиновском
Украинский хавбек Дженоа не сыграет с Вероной
13 апреля 2025, 11:18 | Обновлено 13 апреля 2025, 11:24
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Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра сообщил, что украинский полузащитник его команды Руслан Малиновский получил травму.
«К сожалению, Руслан получил удар на тренировке и выбывает из строя на завтрашний матч», – приводит слова рулевого «грифонов» Genoa News 1893.
В Италии считают, что украинец получил не серьезное повреждение и он сможет помочь своей команде в следующем матче с «Лацио».
Сообщалось, что Малиновский получил за матч «Дженоа» против «Удинезе» оценку выше средней.
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