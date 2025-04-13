«К сожалению». Виейра сообщил неутешительные новости о Малиновском

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра сообщил, что украинский полузащитник его команды Руслан Малиновский получил травму.

«К сожалению, Руслан получил удар на тренировке и выбывает из строя на завтрашний матч», – приводит слова рулевого «грифонов» Genoa News 1893.

В Италии считают, что украинец получил не серьезное повреждение и он сможет помочь своей команде в следующем матче с «Лацио».

Сообщалось, что Малиновский получил за матч «Дженоа» против «Удинезе» оценку выше средней.