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Англия
16 апреля 2025, 15:59 | Обновлено 16 апреля 2025, 17:36
548
0

Все серьезно. Форвард Ман Юнайтед пропустит остаток сезона

Джошуа Зиркзе не поможет команде

16 апреля 2025, 15:59 | Обновлено 16 апреля 2025, 17:36
548
0
Все серьезно. Форвард Ман Юнайтед пропустит остаток сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

23-летний футболист «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе больше не появится на футбольном поле в текущем сезоне-2024/25.

По информации Фабрицио Романо, спортсмен досрочно завершил сезон из-за травмы подколенного сухожилия, которую Джошуа получил в провальном матче 32-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:4).

На счету Зиркзе 48 поединков в составе «красных дьяволов». Отличиться форвард успел семью голами и тремя ассистами.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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