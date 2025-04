Все серьезно. Форвард Ман Юнайтед пропустит остаток сезона

23-летний футболист «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе больше не появится на футбольном поле в текущем сезоне-2024/25.

По информации Фабрицио Романо, спортсмен досрочно завершил сезон из-за травмы подколенного сухожилия, которую Джошуа получил в провальном матче 32-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:4).

На счету Зиркзе 48 поединков в составе «красных дьяволов». Отличиться форвард успел семью голами и тремя ассистами.

🚨 BREAKING: Joshua Zirkzee will be out until the end of the season after suffering hamstring injury. pic.twitter.com/UIxEdUOqwU