Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аморим запросил три топовых усиления атаки. Придется потратиться
Англия
15 апреля 2025, 22:22 | Обновлено 15 апреля 2025, 23:08
1396
0

Аморим запросил три топовых усиления атаки. Придется потратиться

Португальский специалист хочет видеть в команде Патрика Шика, Антуана Семеньо и Арду Гюлера

15 апреля 2025, 22:22 | Обновлено 15 апреля 2025, 23:08
1396
0
Аморим запросил три топовых усиления атаки. Придется потратиться
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Португальский тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим запросил у руководства три трансфера, сообщает Fichajes.

По информации источника, 40 летний специалист ожидает подписания следующих футболистов:

  • Антуан Семеньо: за ганского вингера «Борнмута» придется отдать минимум 78 миллионов евро
  • Патрик Шик: английский гранд уже сделал первые шаги к подписанию чешского страйкера «Байера»
  • Арда Гюлер: Аморим будет настаивать на том, что бы «красные дьяволы» сделали трансферное предложение по 19-летнему вингеру.

Ранее сообщалось о том, что голкипер «Манчестер Юнайтед» приехал на тренировку с агентом

По теме:
Есть ли Лунин? Известна заявка Реала на матч с Арсеналом
Манчестер Юнайтед – Лион. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Айнтрахт установил сумасшедший ценник на нападающего. Есть претенденты
Рубен Аморим трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Патрик Шик Арда Гюлер Антуан Семеньо Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Байер Борнмут
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
Бокс | 15 апреля 2025, 08:26 4
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»

Шоумен – о позиции Ломаченко и Александра

«Это ненормально». В Италии жестко проехались по Довбику
Футбол | 15 апреля 2025, 19:28 9
«Это ненормально». В Италии жестко проехались по Довбику
«Это ненормально». В Италии жестко проехались по Довбику

Рикардо Тревисани раскритиковал украинского страйкера

В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
Футбол | 15.04.2025, 04:57
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом
Футбол | 15.04.2025, 09:34
Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом
Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом
ФОТО. В деле о смерти Марадоны новые детали. Сексуального подтекста
Футбол | 15.04.2025, 21:25
ФОТО. В деле о смерти Марадоны новые детали. Сексуального подтекста
ФОТО. В деле о смерти Марадоны новые детали. Сексуального подтекста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
14.04.2025, 06:23 2
Футбол
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
15.04.2025, 08:09 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
14.04.2025, 07:48
Бокс
ВИДЕО. Впервые за 75 метров. Побит мировой рекорд в метании диска
ВИДЕО. Впервые за 75 метров. Побит мировой рекорд в метании диска
14.04.2025, 01:50 1
Другие виды
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
14.04.2025, 08:21 1
Бокс
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
14.04.2025, 11:51 20
Футбол
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
13.04.2025, 21:46 8
Хоккей
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
14.04.2025, 23:37 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем