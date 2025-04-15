Аморим запросил три топовых усиления атаки. Придется потратиться

Португальский тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим запросил у руководства три трансфера, сообщает Fichajes.

По информации источника, 40 летний специалист ожидает подписания следующих футболистов:

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Арда Гюлер: Аморим будет настаивать на том, что бы «красные дьяволы» сделали трансферное предложение по 19-летнему вингеру.

Ранее сообщалось о том, что голкипер «Манчестер Юнайтед» приехал на тренировку с агентом