Англия15 апреля 2025, 22:22 | Обновлено 15 апреля 2025, 23:08
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Аморим запросил три топовых усиления атаки. Придется потратиться
Португальский специалист хочет видеть в команде Патрика Шика, Антуана Семеньо и Арду Гюлера
15 апреля 2025, 22:22 | Обновлено 15 апреля 2025, 23:08
1396
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Португальский тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим запросил у руководства три трансфера, сообщает Fichajes.
По информации источника, 40 летний специалист ожидает подписания следующих футболистов:
- Антуан Семеньо: за ганского вингера «Борнмута» придется отдать минимум 78 миллионов евро
- Патрик Шик: английский гранд уже сделал первые шаги к подписанию чешского страйкера «Байера»
- Арда Гюлер: Аморим будет настаивать на том, что бы «красные дьяволы» сделали трансферное предложение по 19-летнему вингеру.
Ранее сообщалось о том, что голкипер «Манчестер Юнайтед» приехал на тренировку с агентом
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