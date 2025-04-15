Голкипер Манчестер Юнайтед приехал на тренировку с агентом
Андре Онана может покинуть клуб в конце сезона
29-летний камерунский голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана прибыл на тренировку в понедельник вместе со своим агентом.
Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.
Отмечается, что Онана намеревался подписать новый контракт с «красными дьяволами» на улучшенных условиях, но теперь вратарь вынужден задуматься над своим будущим и, возможно, искать новый клуб.
После нескольких неудачных матчей в исполнении камерунца в СМИ появились слухи, что Рубен Аморим уже ищет замену голкиперу. В матче против «Ньюкасла» (1:4) Онана в состав не попал.
Известно, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает как потенциального нового вратаря украинца Андрея Лунина.
Также Рубен Аморим заинтересован в услугах голкипера «Сандерленда».
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