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Англия
15 апреля 2025, 20:38 |
807
0

Голкипер Манчестер Юнайтед приехал на тренировку с агентом

Андре Онана может покинуть клуб в конце сезона

15 апреля 2025, 20:38 |
807
0
Голкипер Манчестер Юнайтед приехал на тренировку с агентом
Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний камерунский голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана прибыл на тренировку в понедельник вместе со своим агентом.

Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Отмечается, что Онана намеревался подписать новый контракт с «красными дьяволами» на улучшенных условиях, но теперь вратарь вынужден задуматься над своим будущим и, возможно, искать новый клуб.

После нескольких неудачных матчей в исполнении камерунца в СМИ появились слухи, что Рубен Аморим уже ищет замену голкиперу. В матче против «Ньюкасла» (1:4) Онана в состав не попал.

Известно, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает как потенциального нового вратаря украинца Андрея Лунина.

Также Рубен Аморим заинтересован в услугах голкипера «Сандерленда».

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Андре Онана тренировка
Александр Сильченко Источник: The Sun
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