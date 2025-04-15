МЮ хочет заменить Онана вратарем-неудачником, который трижды вылетал из АПЛ
Аарон Рэмсдейл может летом перебраться на «Олд Траффорд»
Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает раздумывать над возможностью грядущим летом подписать для первой команды нового основного вратаря.
Неудачная игра камерунца Андре Онана и его дублера турка Алтая Байындыра буквально заставила боссов МЮ обратить внимание на других кандидатов.
Одним из таковых ныне является 26-летний страж ворот «Саутгемптона» Аарон Рэмсдейл, который недавно оформил вылет из АПЛ вместе со «святыми» и летом собирается покинуть клуб, так как не желает играть в Чемпионшипе.
Несмотря на то, что «Саутгемптон» провел в целом ужасный сезон, Рэмсдейл сумел сохранить свою репутацию и по-прежнему считается одним из лучших вратарей в стране. «Юнайтед» следил за его последними играми и считает, что опыт Аарона в Премьер-лиге может сделать его сильным кандидатом, который поможет решить проблему с большим количеством пропущенных мячей.
Ожидается, что конкуренцию МЮ в борьбе за Рэмсдейла составит «Вест Хэм».
Интересно, что Рэмсдейл является еще тем вратарем-неудачником, так как уже три команды, цвета которых он защищал, вылетали из АПЛ в Чемпионшип.
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