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  4. МЮ хочет заменить Онана вратарем-неудачником, который трижды вылетал из АПЛ
Англия
15 апреля 2025, 15:25 |
292
0

МЮ хочет заменить Онана вратарем-неудачником, который трижды вылетал из АПЛ

Аарон Рэмсдейл может летом перебраться на «Олд Траффорд»

15 апреля 2025, 15:25 |
292
0
МЮ хочет заменить Онана вратарем-неудачником, который трижды вылетал из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Рэмсдейл

Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает раздумывать над возможностью грядущим летом подписать для первой команды нового основного вратаря.

Неудачная игра камерунца Андре Онана и его дублера турка Алтая Байындыра буквально заставила боссов МЮ обратить внимание на других кандидатов.

Одним из таковых ныне является 26-летний страж ворот «Саутгемптона» Аарон Рэмсдейл, который недавно оформил вылет из АПЛ вместе со «святыми» и летом собирается покинуть клуб, так как не желает играть в Чемпионшипе.

Несмотря на то, что «Саутгемптон» провел в целом ужасный сезон, Рэмсдейл сумел сохранить свою репутацию и по-прежнему считается одним из лучших вратарей в стране. «Юнайтед» следил за его последними играми и считает, что опыт Аарона в Премьер-лиге может сделать его сильным кандидатом, который поможет решить проблему с большим количеством пропущенных мячей.

Ожидается, что конкуренцию МЮ в борьбе за Рэмсдейла составит «Вест Хэм».

Интересно, что Рэмсдейл является еще тем вратарем-неудачником, так как уже три команды, цвета которых он защищал, вылетали из АПЛ в Чемпионшип.

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Аарон Рэмсдейл Манчестер Юнайтед Андре Онана Саутгемптон трансферы АПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: The Sun
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