Вратарь «Саутгемптона» Аарон Ремсдейл потерпел очередную неудачу в карьере, оформив третий вылет из Английской Премьер-лиги.

Саутгемптон оформил вылет в Чемпионшип после поражения от Тоттенхэма (1:3). Команда Ивана Юрича занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ с всего 10 очками.

Это уже третий вылет Ремсдейла из Премьер-лиги. Ранее он вылетал в составе Борнмута в 2020 году и Шеффилд Юнайтед в 2021 году. Вратарь признался, что не ожидал, что этот сезон станет столь неудачным для него и его команды.

Несмотря на контракт с Саутгемптоном до лета 2028 года, Арон, вероятно, сменит команду летом. В его услугах заинтересованы Борнмут и Ньюкасл.

Интересно, что Аарон Ремсдейл раньше играл за лондонский Арсенал вместе с Александром Зинченко.

Нефартовый вратарь. Он вылетал из АПЛ уже с тремя разными командами