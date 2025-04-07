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  4. Нефартовый вратарь. Он вылетал из АПЛ уже с тремя разными командами
Англия
07 апреля 2025, 04:31 | Обновлено 07 апреля 2025, 04:54
255
0

Нефартовый вратарь. Он вылетал из АПЛ уже с тремя разными командами

Кипер «Саутгемптона» Аарон Ремсдейл потерпел очередную неудачу в карьере

07 апреля 2025, 04:31 | Обновлено 07 апреля 2025, 04:54
255
0
Нефартовый вратарь. Он вылетал из АПЛ уже с тремя разными командами
Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Рэмсдейл

Вратарь «Саутгемптона» Аарон Ремсдейл потерпел очередную неудачу в карьере, оформив третий вылет из Английской Премьер-лиги.

Саутгемптон оформил вылет в Чемпионшип после поражения от Тоттенхэма (1:3). Команда Ивана Юрича занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ с всего 10 очками.

Это уже третий вылет Ремсдейла из Премьер-лиги. Ранее он вылетал в составе Борнмута в 2020 году и Шеффилд Юнайтед в 2021 году. Вратарь признался, что не ожидал, что этот сезон станет столь неудачным для него и его команды.

Несмотря на контракт с Саутгемптоном до лета 2028 года, Арон, вероятно, сменит команду летом. В его услугах заинтересованы Борнмут и Ньюкасл.

Интересно, что Аарон Ремсдейл раньше играл за лондонский Арсенал вместе с Александром Зинченко.

Нефартовый вратарь. Он вылетал из АПЛ уже с тремя разными командами

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Аарон Рэмсдейл Саутгемптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Иван Юрич Борнмут Шеффилд Юнайтед Ньюкасл Александр Зинченко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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