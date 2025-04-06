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Англия
06 апреля 2025, 18:31 | Обновлено 06 апреля 2025, 19:15
3844
1

Исторический антирекорд. Определена первая команда, которая вылетела из АПЛ

Саутгемптон лишился шансов на выживания в элите за семь туров до завершения сезона

06 апреля 2025, 18:31 | Обновлено 06 апреля 2025, 19:15
3844
1
Исторический антирекорд. Определена первая команда, которая вылетела из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

Саутгемптон окончательно лишился шансов сохранить место в Английской Премьер-лиги и покинет элитный дивизион страны по итогам сезона.

Святые – первая команда, которая вылетела из АПЛ в этой кампании. В следующем сезоне Саутгемптон будет выступать в Чемпионшипе.

За 31 тур Саутгемптон сумел набрать всего 10 очков и располагается на последнем, 20-м месте. Чтобы остаться в АПЛ, нужно занять 17-е или выше место. Сейчас 17-м идет Вулверхэмптон с 32 пунктами.

Саутгемптон быстрее всех в истории вылетел из АПЛ – за семь туров до завершения чемпионата.

Тренером Саутгемптона является экс-коуч Ромы Иван Юрич, который возглавил команду в декабре 2024 года. 6 апреля подопечные Юрича уступили Тоттенхэму со счетом 1:3, после чего и стало известно о их вылете.

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Саутгемптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Иван Юрич статистические расклады Чемпионшип антирекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Mark4854590
Незабаром до Саутгемптона приєднаються Лестер та Іпсвіч. Їх вже нічого не врятує
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