Исторический антирекорд. Определена первая команда, которая вылетела из АПЛ
Саутгемптон лишился шансов на выживания в элите за семь туров до завершения сезона
Саутгемптон окончательно лишился шансов сохранить место в Английской Премьер-лиги и покинет элитный дивизион страны по итогам сезона.
Святые – первая команда, которая вылетела из АПЛ в этой кампании. В следующем сезоне Саутгемптон будет выступать в Чемпионшипе.
За 31 тур Саутгемптон сумел набрать всего 10 очков и располагается на последнем, 20-м месте. Чтобы остаться в АПЛ, нужно занять 17-е или выше место. Сейчас 17-м идет Вулверхэмптон с 32 пунктами.
Саутгемптон быстрее всех в истории вылетел из АПЛ – за семь туров до завершения чемпионата.
Тренером Саутгемптона является экс-коуч Ромы Иван Юрич, который возглавил команду в декабре 2024 года. 6 апреля подопечные Юрича уступили Тоттенхэму со счетом 1:3, после чего и стало известно о их вылете.
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