Исторический антирекорд. Определена первая команда, которая вылетела из АПЛ

Саутгемптон окончательно лишился шансов сохранить место в Английской Премьер-лиги и покинет элитный дивизион страны по итогам сезона.

Святые – первая команда, которая вылетела из АПЛ в этой кампании. В следующем сезоне Саутгемптон будет выступать в Чемпионшипе.

За 31 тур Саутгемптон сумел набрать всего 10 очков и располагается на последнем, 20-м месте. Чтобы остаться в АПЛ, нужно занять 17-е или выше место. Сейчас 17-м идет Вулверхэмптон с 32 пунктами.

Саутгемптон быстрее всех в истории вылетел из АПЛ – за семь туров до завершения чемпионата.

Тренером Саутгемптона является экс-коуч Ромы Иван Юрич, который возглавил команду в декабре 2024 года. 6 апреля подопечные Юрича уступили Тоттенхэму со счетом 1:3, после чего и стало известно о их вылете.