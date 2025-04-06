Сенсация дня. Ливерпуль потерпел поражение в матче АПЛ на пять голов

6 апреля в 16:00 состоялись матчи 31-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

Главная сенсация дня – Фулхэм на своем поле переиграл Ливерпуль со счетом 3:2.

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Мерсисайдцы забили первыми на 14-й минуте – отличился Алексис Макаллистер. Но уже до конца первого тайма дачники трижды поразили ворота соперников. Голы оформил Райан Сессеньон, Алекс Ивоби и Родриго Мунис. Во второй 45-минутке для Ливерпуля еще один мяч забил Луис Диас на 72-й.

Для Арне Слота это поражение стало вторым в текущем сезоне чемпионата Англии. Ливерпуль продолжает лидировать в таблице с 73 очками. У ближайшего преследователя Арсенала 62 пункта.

В лондонском дерби между Брентфордом и Челси была зафиксирована ничья 0:0, а Тоттенхэм дома разобрался с Саутгемптоном 3:1.

За Брентфорд 66 минут со старта отыграл украинский хавбек Егор Ярмолюк.

АПЛ 2024/25. 31-й тур, 6 апреля

Фулхэм – Ливерпуль – 3:2

Голы: Сессеньон, 23, Ивоби, 32, Мунис, 37 – Макаллистер, 14, Диас, 72

Тоттенхэм – Саутгемптон – 3:1

Голы: Джонсон, 13, 42, Тель, 90+6 – Фернандес, 90

Брентфорд – Челси – 0:0