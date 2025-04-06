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Фулхэм
06.04.2025 16:00 – FT 3 : 2
Ливерпуль
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Англия
06 апреля 2025, 18:05 | Обновлено 06 апреля 2025, 18:33
1690
8

Сенсация дня. Ливерпуль потерпел поражение в матче АПЛ на пять голов

Мерсисайдцы уступили Фулхэму 2:3, параллельные поединки: победа Тоттенхэма и ничья Челси

06 апреля 2025, 18:05 | Обновлено 06 апреля 2025, 18:33
1690
8
Сенсация дня. Ливерпуль потерпел поражение в матче АПЛ на пять голов
Getty Images/Global Images Ukraine

6 апреля в 16:00 состоялись матчи 31-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

Главная сенсация дня – Фулхэм на своем поле переиграл Ливерпуль со счетом 3:2.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Мерсисайдцы забили первыми на 14-й минуте – отличился Алексис Макаллистер. Но уже до конца первого тайма дачники трижды поразили ворота соперников. Голы оформил Райан Сессеньон, Алекс Ивоби и Родриго Мунис. Во второй 45-минутке для Ливерпуля еще один мяч забил Луис Диас на 72-й.

Для Арне Слота это поражение стало вторым в текущем сезоне чемпионата Англии. Ливерпуль продолжает лидировать в таблице с 73 очками. У ближайшего преследователя Арсенала 62 пункта.

В лондонском дерби между Брентфордом и Челси была зафиксирована ничья 0:0, а Тоттенхэм дома разобрался с Саутгемптоном 3:1.

За Брентфорд 66 минут со старта отыграл украинский хавбек Егор Ярмолюк.

АПЛ 2024/25. 31-й тур, 6 апреля

Фулхэм – Ливерпуль – 3:2

Голы: Сессеньон, 23, Ивоби, 32, Мунис, 37 – Макаллистер, 14, Диас, 72

Тоттенхэм – Саутгемптон – 3:1

Голы: Джонсон, 13, 42, Тель, 90+6 – Фернандес, 90

Брентфорд – Челси – 0:0

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Ливерпуль Тоттенхэм Фулхэм Саутгемптон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Челси Егор Ярмолюк Тоттенхэм - Саутгемптон Фулхэм - Ливерпуль Брентфорд - Челси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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DaVinci
Повторюсь - це не Ліверпуль в цьому сезоні топово грає. Це просто в конкурентів великі проблеми з травмованими гравцями.
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der_MaiStier
У чому сенсація ? Фізуха просіла і до побачення - типовий клуб АПЛ середнього рівня з купою слабких місць. Їм вкрай потрібен форвард типу Холанда за габаритами, на якого можна просто навішувати будь-коли, бо атакувати виключно групою "карликів", особливо в Англії, вкрай тупо
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