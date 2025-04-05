В воскресенье, 6 апреля, состоится матч 31-го тура АПЛ «Фулхэм» – «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне.

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Фулхэм

В последних матчах АПЛ «Фулхэм» чередует победы и поражения. Команда проиграла «Кристал Пэлас» (0:2), обыграла «Вулверхэмптон» (2:1), уступила «Брайтону» (1:2) и одержала победу над «Тоттенхэмом» (2:0). В предыдущем туре АПЛ «Фулхэм» приехал в гости к «Арсеналу» и потерпел поражение со счетом 1:2. В турнирной таблице «Фулхэм» занимает десятое место. В еврокубки пробиться будет сложно, но похоже в этом сезоне команда перед собой такой задачи не ставила.

Ливерпуль

«Ливерпуль» уверенно идет к чемпионству. После осечки в матче с «Астон Виллой» (2:2), команда Арне Слота одержала четыре победы подряд. «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» (2:0), «Ньюкасл» (2:0), «Саутгемптон» (3:1) и «Эвертон» (1:0). Помогают «Ливерпулю» и конкуренты. Например «Арсенал» сыграл вничью с «Эвертоном». Перед матчем против «Фулхэма» «Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 11 очков и может увеличить отрыв. Растерять такое преимущество можно лишь при очень большом желании.

Личные встречи

Матч первого круга закончился вничью 2:2. Из пяти последних поединков «Ливерпуль» выиграл три. Две встречи принесли ничейный результат.

«Фулхэм» – «Ливерпуль»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Фулхэм» забивает в среднем по 1,47 гола за игру. Средняя результативность «Ливерпуля» в гостях составляет 2,53 гола за матч.

Возможные составы

«Фулхэм»: Лено, Куэнка, Андерсен, Диоп, Смит-Роу, Траоре, Робинсон, Кастань, Берге, Лукич, Хименес.

«Ливерпуль»: Келлехер, Робертсон, Джонс, ван Дейк, Конате, Макаллистер, Гравенберх, Собослаи, Диас, Салах, Жота.

Прогноз

В первом круге команды сыграли результативно. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,81.