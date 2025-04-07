СЛОТ: «Лидерство в таблице не дает Ливерпулю права на самоуспокоение»

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот после матча 31-го тура АПЛ против Фулхема (2:3) рассказал:

«Особенно неудачными были те 15 минут первого тайма. Я видел и до того момента, когда мы пропустили второй гол, несколько нормальных моментов для нас. Были очень хорошие моменты для построения атаки, мы правильно позиционировались. Это не была катастрофа в 45 минут, но ошибки, которые мы сделали, это то, к чему мы не привыкли, и это отличается от плохой игры, на мой взгляд».

Разочаровали ли эти ошибки? Да, конечно, но не только меня – игроков, партнеров по команде, болельщиков. Но одна из причин, почему мы в такой ситуации, это то, что мы не делаем много ошибок, и когда делаем, игроки пытаются их исправить. Сейчас мы тоже пытались исправить второй гол, но, к сожалению, вместо того, чтобы мяч ушел за линию, он оказался в воротах.

Привело ли лидерство в таблице к самоуспокоению? Не думаю, что есть причина для этого. Мы не на высоте сейчас, мы не выигрываем все матчи с разницей в три или четыре гола. Если вы видели наши матчи, вы знаете, что каждая победа дается нам тяжелым трудом, и это не похоже на последние четыре сезона, когда лидеры чемпионата выигрывали с счетом 3:0 уже к перерыву.

Что сказал игрокам после матча? Что они показали большой характер во втором тайме, но не в первый раз в этом сезоне у нас был тяжелый первый тайм. Это не случалось часто, но, например, можно вспомнить игру с Саутгемптоном дома, где мы тоже плохо сыграли. Обычно мы исправляем это благодаря менталитету команды, ее физической подготовке и заменам. Сегодня этого было недостаточно, но у нас есть целая неделя, чтобы подготовиться к матчу с Вест Хэмом.

Каждый должен быть в курсе (и они это знают, поэтому я даже не нуждался в том, чтобы им это говорить), что единственный способ выиграть матч — это тяжелая работа в течение 90 минут, постоянные усилия. Я не раз говорил, что мы не та команда, которая ведет с счетом 3:0 или 4:0 к перерыву, мы выигрываем только благодаря тяжелой работе, кроме нескольких игр этого сезона».