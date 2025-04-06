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Тоттенхэм
06.04.2025 16:00 – 28 1 : 0
Саутгемптон
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Англия
06 апреля 2025, 16:15 | Обновлено 06 апреля 2025, 16:20
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0

Брентфорд – Челси, Фулхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчей 31-го тура АПЛ 2024/25

06 апреля 2025, 16:15 | Обновлено 06 апреля 2025, 16:20
88
0
Брентфорд – Челси, Фулхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

6 апреля проходят матчи 31-го тура АПЛ 2024/25.

В 16:00 стартовали три поединка: Брентфорд – Челси, Тоттенхэм – Саутгемптон, Фулхэм – Ливерпуль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция поединков доступна на Setanta Sports, Setanta Sports+ и ОТТ-платформе Setanta Sports.

В стартом составе Брентфорда с первых минут вышел украинских хавбек Егор Ярмолюк.

АПЛ 2024/25. 6 апреля, 31-й тур

  • 16:00. Брентфорд – Челси
  • 16:00. Тоттенхэм – Саутгемптон
  • 16:00. Фулхэм – Ливерпуль
  • 18:30. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

Брентфорд – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брентфорд – Челси
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Фулхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Фулхэм – Ливерпуль
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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