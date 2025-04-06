Брентфорд – Челси, Фулхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчей 31-го тура АПЛ 2024/25
6 апреля проходят матчи 31-го тура АПЛ 2024/25.
В 16:00 стартовали три поединка: Брентфорд – Челси, Тоттенхэм – Саутгемптон, Фулхэм – Ливерпуль.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция поединков доступна на Setanta Sports, Setanta Sports+ и ОТТ-платформе Setanta Sports.
В стартом составе Брентфорда с первых минут вышел украинских хавбек Егор Ярмолюк.
АПЛ 2024/25. 6 апреля, 31-й тур
- 16:00. Брентфорд – Челси
- 16:00. Тоттенхэм – Саутгемптон
- 16:00. Фулхэм – Ливерпуль
- 18:30. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити
Брентфорд – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фулхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
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